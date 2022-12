TCE-AM vai apreciar contas do governador Wilson Lima nesta terça-feira (6)

Redação AM POST

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) vai apreciar, nesta sexta-feira (6), as contas do governador Wilson Lima (União Brasil), referente ao ano de 2021. A sessão está marcada para às 9h30 e acontecerá de forma presencial na sede do tribunal, na Avenida Efigênio Sales, Zona Centro-Sul de Manaus.

O governador teve o orçamento de R$19 bilhões para administrar as contas do Estado em 2021, conforme a Lei Orçamentária Anual aprovada pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

A administração estadual conta hoje com 69 órgãos entre secretarias, autarquias, instituições, fundações, serviços sociais, e sociedades de economia mista.

De relatoria da conselheira Yara Lins dos Santos, as contas do governador serão julgadas em sessão especial.

A sessão será transmitida, ao vivo, pelos perfis oficiais do TCE-AM no YouTube, Facebook e Instagram (TCE Amazonas), além da transmissão pela Rádio Web do Tribunal, disponível em www.tce.am.gov.br.

Também serão apreciadas 21 prestações de contas, dentre elas, a do procurador-geral de Manaus em 2020, Rafael Gomes de Oliveira; do gestor do Fundo Estadual de Cultura em 2021, Marcos Muniz de Araújo; da secretária de administração da Casa Civil em 2016, Eliane Correa Gentil; e dos prefeitos de Envira em 2020, Ivon Rates da Silva, e de Boa Vista do Ramos em 2019, Eraldo Silva.