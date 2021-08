TCE determina que marido da deputada Mayara Pinheiro tenha salários suspensos na Prefeitura de Coari

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O médico oftalmologista Luiz Reis Barbosa Júnior, marido da deputada Mayara Pinheiro Reis (PP), terá o pagamento de dois salários junto à Prefeitura de Coari suspensos. Uma decisão da conselheira do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), Yara Lins dos Santos, deferiu pedido feito via medida cautelar após denúncias de que o médico oftalmologista estaria recebendo mesmo sem trabalhar.

Formulada por Raione Cabral de Queiroz, a representação alega que o médico oftalmologista Luiz Reis Barbosa Júnior teria dois vínculos com o executivo municipal de Coari, sendo um como médico na Policlínica Dr. Roque Juan Delloso, desde 2018, e outro, de forma concomitante, a partir de 2019, desta vez junto ao Centro Especializado em Reabilitação (CER) II Dr. João Batista Botelho Filho.

Ainda na representação, Raione Cabral alegou que o médico oftalmologista estaria atendendo apenas esporadicamente na policlínica, e que apesar de receber proventos do centro de reabilitação, Luiz Reis Barbosa Júnior não efetivamente dá atendimento no local, pois, segundo ele, o centro de reabilitação não dispõe de atendimentos oftalmológicos, mas sim de fisioterapia.

Questionada pelo Tribunal de Contas sobre as alegações contidas na representação, a Prefeitura de Coari, por meio da prefeita interina Maria Ducirene da Cruz Menezes, confirmou que Luiz Reis Barbosa acumulava os dois cargos, um com 20h semanais e outro com 40h semanais, totalizando 60h semanais, no entanto, a prefeita não apresentou documentos que comprovem que a jornada de trabalho estaria sendo cumprida pelo médico oftalmologista.

“Cumpre-nos ressaltar aqui, e em contraposição aos argumentos da defesa sobre a inépcia da manifestação inicial do Representado, que compete aos gestores públicos a demonstração da boa e regular aplicação dos recursos públicos postos à sua disposição, ocorrendo, inclusive, uma espécie de inversão do ônus da prova por imperativo constitucional. Importante consignar que o controle da jornada de trabalho dos servidores públicos é imperativo para que se verifique o respeito aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Carta Magna”, comentou a conselheira Yara Lins, ao deferir a representação.

Além de determinar a suspensão dos pagamentos salariais do médico oftalmologista, a conselheira Yara Lins dos Santos também determinou que o caso seja enviado para análise do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM).

Leia documento na íntegra: Cautelar Coari 09.08