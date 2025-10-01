A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

TCE julga irregular prestação de contas do ex-prefeito de Uarini e aplica multa após irregularidades em convênio

A decisão aponta que a prefeitura não apresentou documentação suficiente ou adequada para comprovar a correta aplicação dos recursos.

Por Jonas Souza

01/10/2025 às 17:36

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – A Prefeitura Municipal de Uarini, no Amazonas, teve a prestação de contas do Termo de Convênio nº 029/2021, referente à Obra nº 425, considerada irregular pelo tribunal competente. O convênio foi firmado na gestão de Antônio Brito, com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (SEINFRA), com execução sob responsabilidade de Carlos Henrique dos Reis Lima.

PUBLICIDADE

Leia mais: Governador Wilson Lima celebra união com Andrezza Brito e anuncia gravidez da esposa: “Gratidão a Deus”

A decisão aponta que a prefeitura não apresentou documentação suficiente ou adequada para comprovar a correta aplicação dos recursos transferidos pelo Estado, o que resultou na aplicação de multa aos responsáveis e na consideração da irregularidade em alcance, responsabilizando financeiramente os gestores envolvidos.

PUBLICIDADE

Entre os interessados citados no processo estão a própria Prefeitura de Uarini, Berlisson Fraine dos Reis Gonçalves, Antonio Waldetrudes Uchoa de Brito, ex- prefeito e Carlos Henrique dos Reis Lima. A defesa contou com o advogado Fábio Moraes Castello Branco (OAB/AM 4603), e o caso foi acompanhado pelo procurador Roberto Cavalcanti Krichanã da Silva.

Leia mais: Prefeitura de Uarini vira alvo do TCE por supostas irregularidades em pregão da iluminação pública

Outras investigações em Uarini

Em outro caso, a Prefeitura de Uarini, sob a gestão do prefeito Marcos Martins (UB), está sendo investigada pelo TCE-AM por supostas irregularidades no Pregão Eletrônico nº 028/2025, voltado à manutenção da iluminação pública do município. A investigação, iniciada em agosto de 2025, foi motivada por denúncia de uma empresa que alega ter sido impedida de participar da licitação, enquanto outra empresa de fora do município conseguiu se cadastrar. O TCE ainda não suspendeu o certame, mas requisitou esclarecimentos e documentos à prefeitura.

A denúncia alega que, apesar de ter realizado cadastro regular na plataforma BLL Compras, a empresa foi impedida de registrar sua proposta, sob a justificativa de que apenas companhias sediadas em Uarini poderiam participar do certame.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Polícia

MP deflagra “Desbarranco” para apurar atentado contra DuBarranco em Manaus

Ação cumpre prisão, nove mandados de busca e recolhe grande quantidade de armamentos.

há 15 segundos

Mundo

Justiça da Itália rejeitou ordem de Moraes para prender Tagliaferro que é ex-assessor do ministro

Tagliaferro está na Itália ao menos desde o mês de julho.

há 39 segundos

Política

Dança das cadeiras: saída de Joana Darc da Aleam desencadeia nova configuração política; confira

Movimentação também mexe com a Câmara Municipal de Manaus.

há 31 minutos

Brasil

Lula autoriza avanço na proprosta que acaba com obrigatoriedade de autoescola para obter CNH

Consulta pública da Senatran começa nesta quinta (2/10) e mantém provas teórica e prática do Contran.

há 33 minutos

Brasil

Joice Hasselmann rebate ação judicial de Michelle Bolsonaro: “Ela não pode apagar seu passado”

A gravação completa do programa continua disponível no YouTube e circula por outras redes sociais.

há 52 minutos