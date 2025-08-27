A notícia que atravessa o Brasil!

TCU rejeita tentativa de barrar obras da BR-319 e garante continuidade do projeto no Amazonas

O trecho em questão é apontado como o mais complexo devido às condições geográficas e ambientais.

Por Jonas Souza

27/08/2025 às 18:56

Notícias do Amazonas – O Tribunal de Contas da União (TCU) rejeitou a tentativa de suspender a continuidade das obras da BR-319, em seu trecho mais desafiador, que conecta Manaus (AM) a Porto Velho (RO).

A decisão garante a manutenção do projeto, considerado estratégico para a integração logística do Amazonas com o restante do Brasil.

Leia mais: Senadores do Amazonas já gastaram quase R$ 1 milhão de verba do ‘Cotão’

A BR-319 é uma das rodovias mais importantes da região Norte, fundamental para o escoamento da produção, a redução do isolamento e a ampliação das oportunidades econômicas no estado. O trecho em questão é apontado como o mais complexo devido às condições geográficas e ambientais, o que aumenta a relevância da decisão do TCU para assegurar o andamento das obras.

Com a manutenção do projeto, o governo federal e os órgãos responsáveis poderão avançar no planejamento e na execução das intervenções, visando melhorar a trafegabilidade da rodovia e garantir maior segurança aos motoristas.

