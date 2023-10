Teatro Amazonas é indicado a prêmio de prestígio nacional

Notícias do Amazonas – O Teatro Amazonas, monumento cultural da capital amazonense, foi indicado ao Prêmio Cenym de Teatro Nacional, que acontece todos os anos. Na categoria “Melhor Teatro ou Casa de Espetáculos” concorrem espaços de diferentes estados do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte.

O Prêmio Cenym é uma honraria concedida anualmente pela Academia de Artes no Teatro do Brasil (ATEB), em reconhecimento à excelência dos principais elementos do teatro brasileiro, desde obras, artistas, até projetos e locais.

Neste ano, o prêmio alcança sua 22ª edição, e sua cerimônia de premiação será realizada no dia 21 de novembro, às 21h, no horário de Brasília. A escolha dos vencedores é feita por meio do voto do grupo de membros da Academia, que inclui atores, diretores, cenógrafos, coreógrafos, figurinistas, iluminadores, sonoplastas, maquiadores, críticos e outros profissionais em atividade de todo o país.

Segundo Beth Cantanhede, diretora do Teatro Amazonas, a premiação é de extrema importância, pois promove a visibilidade para o principal símbolo cultural do estado.

“O Teatro Amazonas é um teatro vivo que possui uma vasta produção artística durante o ano inteiro. Esse reconhecimento nacional é ótimo para uma casa de espetáculos que já recebe eventos de nível até mesmo internacional”, declarou Beth, que frisou a importância que o espaço possui dentro do cenário artístico amazonense.

Pesquisa internacional

Em janeiro deste ano, o Teatro Amazonas foi destaque na pesquisa online do site Angi, que apontou o monumento histórico como “o mais bonito do Brasil”.

A pesquisa, realizada pelo site português, analisou 132 países, entre eles o Brasil, e a partir de informações, opiniões e conteúdos relacionados ao turismo, o majestoso teatro no coração da Amazônia, foi associado mais vezes à palavra “bonito” nos comentários online do site de viagens TripAdvisor.

O Teatro Amazonas integra o conjunto de espaços culturais administrados pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Para o secretário da pasta, Marco Apolo Muniz, o monumento que representa um dos símbolos do Amazonas, é motivo de orgulho para os amazonenses.

“O Teatro Amazonas é fruto do ciclo da borracha, um marco arquitetônico que movimenta a cultura do nosso estado, há 127 anos. Tombado como patrimônio histórico nacional, o teatro reserva uma beleza que se destaca dos demais, pois preserva parte da arquitetura e decoração original”, revela o secretário.

Além da beleza arquitetônica, o Teatro Amazonas reúne critérios de ordem técnica e estrutural, indispensáveis para realização de grandes eventos como o Festival Amazonas de Ópera, Festival de Jazz, Dança e Teatro.

“O palco do Teatro Amazonas já recebeu grandes nomes da classe artística local, de projeção nacional e internacional. Certamente é um dos espaços culturais mais disputados em todo Brasil, pela grandiosidade que o monumento apresenta, pela sua beleza arquitetônica e por oferecer condições para os mais variados formatos de eventos”, destaca Apolo.

