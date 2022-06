Teatro Amazonas recebe a 3ª Edição do ‘Miquéias William In Concert’

Redação AM POST

Tudo pronto para a 3ª edição do “Miquéias William In Concert”. O espetáculo acontece no dia 10 de junho, a partir das 20h, no Teatro Amazonas. O artista recebe no palco convidados como Pastor Paulo César do grupo logos, Grupo Getsemani e Carol Martins e Vanessa Alfaia.

Segundo Miquéias, o público pode esperar uma grande apresentação, que contará com duetos. O tenor é acompanhado pelo Grupo Passione, que o acompanha em eventos.

Criado no ano de 2019, o projeto “Miquéias William in Concert” chega a sua Terceira edição. Em 2020 foi realizada uma live em forma de concerto de cunho social e em 2021 ainda devido a pandemia não foi possível realizar o evento.

Em sua primeira edição tiveram como convidados a cantora Leilah Moreno, Pr. Gilmar Britto, Ketlen Nascimento e Gênesis Cordeiro. Já em sua segunda edição teve como convidadas as Cantoras Marcela Bártholo, Ketlen Nascimento e Gênesis Cordeiro.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site Bilheteria Digital. Para mais informações é só entrar em contato através do número (92) 99200-8142.