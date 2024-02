Teatro Amazonas retoma programação e anuncia datas de espetáculos para fevereiro

Notícias do Amazonas – O Teatro Amazonas retoma suas atividades habituais após um intervalo dedicado a diversas ações de manutenção e restauração no maior ícone cultural e turístico do estado. A agenda de apresentações começa em 8 de fevereiro e se estende até o final do mês.

Na quinta-feira (08/02), a pianista mexicana Andrea Garcia Lascurain apresenta peças clássicas para piano, incluindo um repertório mexicano e uma peça especial de um compositor amazônico. O concerto começa às 20h, com duração de uma hora e 15 minutos. A entrada é gratuita e aberta a todos os públicos.

Nos dias 9 e 10 de fevereiro, a JM Jazz apresenta o musical “Aladdin” com uma sessão na sexta-feira, às 20h, e duas sessões no sábado, às 16h e 20h. Encenando o clássico infantil, o espetáculo tem duração de uma hora e 50 minutos. Os ingressos estão disponíveis no site www.shopingressos.com.br.

No final de semana seguinte, nos dias 17 e 18, o Teatro recebe a “Ópera do Malandro”, produzida pela Casa de Artes Trilhares. Com classificação indicativa para 16 anos, a obra narra a história do cafetão Duran e sua esposa Vitória, além de apresentar o romance de sua filha Teresinha, que se apaixona por um superior, Max Overseas. Os ingressos podem ser adquiridos no site www.shopingressos.com.br.

No dia 23 de fevereiro, acontece o “Feudan: Noite dos campeões”, uma noite de celebração como encerramento do Festival Universitário de Dança da Ufam em que os grupos, de diferentes categorias e estilos que obtiveram as melhores notas no Festival se apresentam, em uma noite de gala, no majestoso Teatro Amazonas. O evento é aberto ao público, com entrada livre.

No sábado, dia 24, a Associação Belas Artes do Amazonas apresenta a peça “Alice no País das Maravilhas” em duas sessões: 17h e 20h. Os ingressos estão disponíveis no site www.shopingressos.com.br.

A Amazonas Band assume o palco em 28 de fevereiro, com o espetáculo “Tropical Mood”, criado para dar as boas-vindas aos turistas que visitam o Amazonas nesta época do ano, destacando a música instrumental brasileira e o latin jazz. O espetáculo começa às 20h, com entrada franca e aberta a todos os públicos.

Encerrando a programação de fevereiro, a Cia de Artes Casa da Mamãe Margarida traz o espetáculo “Madre Mazzarello, ontem e hoje da história”, que conta através do universo da dança e do teatro a trajetória de Main, uma moça do campo que se transforma em uma das mulheres mais importantes na vida dos salesianos até hoje. A peça acontece no dia 29 de fevereiro, às 19h, com entrada gratuita.

Para mais informações sobre a programação do Teatro Amazonas ou outros espaços culturais do estado, o público pode acessar o Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) ou as redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam).

