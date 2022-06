Teatro Amazonas volta a abrir aos domingos para visitação turística guiada

Redação AM POST

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, abre novo horário de funcionamento do Teatro Amazonas, um dos maiores cartões-postais do Estado. Aos domingos, a partir do dia 3 de julho, o público poderá visitar o patrimônio histórico das 9h às 13h.

Continua depois da Publicidade

O secretário Marcos Apolo Muniz, titular da pasta, ressalta a importância da ampliação do horário de funcionamento para visitas turísticas guiadas, principalmente para o público amazonense, que muitas vezes não tem tempo disponível para conhecer os espaços culturais nos dias úteis.

“Por determinação do governador Wilson Lima, trabalhamos sempre visando a acessibilidade dos amazonenses aos nossos espaços, que representam a cultura do Amazonas. Esse novo horário de funcionamento, aos domingos, vai beneficiar o nosso público, além de ser mais uma opção turística e movimentar o comércio no entorno”, afirma Marcos Apolo.

A diretora do Teatro Amazonas, Sigrid Cetraro, declara que aumentaram as demandas turísticas na casa de espetáculos, tanto pelas companhias e agências de turismo como pelo público de maneira geral.

Continua depois da Publicidade

“A ampliação do horário de funcionamento se dá pela necessidade de oportunizar, ainda mais, o setor turístico e os trabalhadores, ofertando mais um dia para que possam visitar o Teatro Amazonas, o que também é uma forma de gerar renda ao nosso estado”, declarou Sigrid Cetraro.

Funcionamento

Continua depois da Publicidade

De terça-feira a sábado, das 9h às 17h, e agora aos domingos, das 9h às 13h. A entrada custa R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Amazonenses não pagam, mediante comprovação da naturalidade.