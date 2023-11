Teatro Amazonas volta a receber espetáculos a partir desta quinta-feira (09)

A programação cultural do Governo Estadual no Teatro Amazonas está de volta nesta quinta-feira (09/11), às 20h, com o concerto gratuito da Amazonas Band, intitulada “Bem-Vindo ao Amazonas”. O teatro, que teve que interromper suas atividades devido a um problema no sistema de refrigeração, está reabrindo suas portas com a orquestra que possui mais de 20 anos de experiência. No repertório, composições de Arturo Sandoval, Bob Mintzer, além dos brasileiros como Tom Jobim, Vinicius, Gil, e a participação especial de Marcia Siqueira. A condução do espetáculo será realizada por Rui Carvalho.

Os espetáculos são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. “O Teatro Amazonas abre as portas para artistas, produtores culturais e espetáculos que atendem a diferentes segmentos artísticos. O público espera, a cada semana, pela programação que buscamos apresentar sempre dentro de uma grande variedade de linguagens e formatos”, reforça o titular da pasta, Marcos Apolo Muniz.

E o fim de semana será animado pelos espetáculos infantis de diferentes temáticas. Todos estão com ingressos à venda no site www.shopingressos.com.br ou na bilheteria do teatro. Na sexta-feira (10/11), às 20h, o Teatro Amazonas recebe “Disney In Concert”, do projeto Akalanto. Músicas de filmes clássicos do mundo mágico da Disney serão executadas pelo Coro Cênico Akalanto, com a regência de Gabriel Dantas. Além das famosas trilhas sonoras, o espetáculo ganha destaque com projeções dos filmes A Pequena Sereia, Aladdin, O Rei Leão, Hércules, Frozen, Moana, Enrolados, entre outros.

No sábado (11/11) acontece a “V Mostra de Repertório Espatódea Trupe”, em dois horários, às 15h, com atrações voltadas para o público infantil e, às 19h, com espetáculos juvenis e adultos. Promovido pela Espatódea Trupe Produções Artísticas, a mostra celebra mais de sete anos de história revelando talentos no segmento.

E no domingo (12/11), às 19h, o Ballet Álvaro Gonçalves apresenta “O Quebra Nozes no Mundo Encantado dos Doces”. Com coreografia original de Marius Petipa e música de Piotr Tchaikovsky, o espetáculo adaptado pelo professor Álvaro Gonçalves, também bailarino e produtor cultural. A companhia apresenta a história da menina Clara que na noite de Natal recebe a visita do seu padrinho, Herr Drosslmeyer, que a presenteia com um boneco encantado, o magnífico Quebra Nozes. Ao ganhar vida, o boneco leva Clara para uma aventura no Reino das Neves e no Mundo dos Doces e, por fim, encontram a encantadora “Fada Açucarada”. O espetáculo tem classificação livre e duração de 1h40.

