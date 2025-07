Técnicos de todo o país se reúnem em Manaus para debater obras públicas sustentáveis

Notícias do Amazonas – Com foco no desafio de conciliar crescimento econômico e preservação ambiental, Manaus sediará, de 18 a 22 de agosto, o XXI Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas (SINAOP). Considerado o maior evento do país voltado à fiscalização e auditoria de obras públicas, o simpósio é promovido pelo Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) em parceria com o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (Ibraop).

Sob o tema “Infraestrutura para um Brasil sustentável e integrado”, o encontro acontecerá no auditório do TCE-AM e reunirá técnicos e dirigentes de Tribunais de Contas de todo o Brasil, além de representantes de órgãos de controle, gestores públicos, engenheiros, acadêmicos e integrantes da sociedade civil. A programação inclui 22 palestras, 5 minicursos, 2 conferências, 9 apresentações de artigos científicos, lançamentos de publicações e troca de boas práticas.

PUBLICIDADE

Leia mais: TCE-AM admite denúncia por corrupção contra prefeita de Manacapuru

Segundo a conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, a escolha de Manaus como sede do evento reflete o compromisso com a valorização das realidades regionais. “É uma oportunidade ímpar para discutirmos soluções inovadoras para obras públicas sustentáveis, com atenção à nossa realidade amazônica”, afirmou.

A presidente do Ibraop, Adriana Portugal, reforçou a importância de realizar o simpósio no Norte do país. “O SINAOP deste ano cria um espaço estratégico para dialogar com os servidores e engenheiros que enfrentam diariamente os desafios de infraestrutura em contextos tão complexos quanto os da Amazônia”, disse.

PUBLICIDADE

O evento contará com a presença de representantes de órgãos federais como a Polícia Federal, DNIT, Casa Civil, Ministério do Meio Ambiente, Ministério dos Transportes e Ministério do Planejamento e Orçamento.

As inscrições seguem abertas até o primeiro dia do simpósio e podem ser feitas pelo site do Ibraop: clique aqui para acessar. A programação completa está disponível neste link.