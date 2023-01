Temporada de Cruzeiros: primeiro navio do ano com turistas chega a Manaus

Redação AM POST

Chegou a Manaus, nesta terça-feira (17/01), o primeiro navio do ano com turistas para a Temporada de Cruzeiros 2022/2023. Com uma ação de receptivo da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), mais de 1,4 mil cruzeiristas desembarcaram no Porto de Manaus e seguiram para realizar passeios e visitas aos atrativos turísticos da capital amazonense.

O navio Viking Sea foi o primeiro a aportar em Manaus durante a temporada de Cruzeiros neste ano. Ao todo, o Amazonas espera a chegada de mais de 17,5 mil cruzeiristas, sendo 11,5 mil passageiros e 5,9 mil tripulantes.

O Governo do Amazonas, por meio da Amazonastur, realiza diversas ações como ordenamento e fiscalização dos prestadores de serviços turísticos para atender aos turistas que desembarcam, tanto na capital, como no interior.

“O nosso Estado vê com muitos bons olhos a chegada dos turistas. A Amazonastur encabeça um colegiado no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), onde nós temos órgãos da esfera do Estado, também do município e órgãos federais. Todos nós planejamos as ações juntamente com os operadores de turismo, prestadores de serviços que estão credenciados no Ministério do Turismo, para que a gente possa oferecer segurança e qualidade na atividade turística aqui no estado”, afirmou o Chefe do Departamento de Estatística da Amazonastur, Francisco Alves.

Após o desembarque, cada grupo de turistas segue para diversos segmentos de atividades pela capital. Citada recentemente como destaque turístico na revista norte-americana The New York Times, Manaus segue sendo ponto de impacto para milhares de turistas que desejam conhecer a Amazônia.

“Eles têm uma injeção econômica importante aqui para o nosso estado, e isso também reverbera em outros aspectos, como satisfação desses turistas, porque eles vêm para cá, formam uma imagem do nosso estado, de segurança, de qualidade na prestação de serviços, e isso é propagado fora daqui também”, destacou Alves.

A norte-americana Ruth Coleman visita o Brasil pela primeira vez e disse já estar encantada com a cultura amazonense, em especial segmentos como arqueologia e arquitetura da cidade.

“Desde que vim para cá eu aprendi muito sobre a História, eu gosto muito de História e Arqueologia. Nós estamos neste museu que é muito interessante e eu gostei muito. E todos são muito amigáveis, e tem sido uma ótima experiência”, comentou.

Ela garantiu que, ao voltar para os Estados Unidos, vai recomendar a experiência da viagem.

“Nós estamos vendo uma outra parte [do Brasil]. É diferente do que fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, e eu acho isso muito interessante, por isso recomendarei para as pessoas que tentem vir para a Amazônia, por conta dessa experiência diferenciada, muito boa”, destacou a norte-americana.