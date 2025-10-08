Temporal devasta comunidade ribeirinha em Parintins e deixa rastro de destruição; veja vídeo

Notícias do Amazonas – Um forte temporal atingiu na manhã desta quarta-feira (8) a comunidade de Ponta Alta, localizada às margens do Rio Mamuru, em Parintins, a 369 quilômetros de Manaus. A combinação de ventos intensos e chuva volumosa provocou destelhamentos de casas, além de danos significativos em uma escola e em uma igreja, deixando a população ribeirinha em situação de vulnerabilidade.

PUBLICIDADE

Imagens e vídeos divulgados nas redes sociais mostram a força da tempestade, com telhados arrancados e estruturas parcialmente destruídas. Moradores relataram que o fenômeno ocorreu de forma repentina, sem tempo de reação, surpreendendo todos que estavam na comunidade.

Leia também: Urgente: trabalhador morre esmagado por barra de ferro dentro de empresa em Manaus

PUBLICIDADE

Apesar dos estragos materiais, não há registros de feridos até o momento. Famílias já começaram a contabilizar os prejuízos e buscam locais seguros para abrigo temporário, enquanto a comunidade tenta se reorganizar diante do cenário de destruição.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), às 7h20 foram registrados 77,2 mm de chuva na estação São José e 67,6 mm na estação localizada no Centro de Parintins. Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém em vigor o alerta de risco para chuvas intensas e temporais no estado do Amazonas, reforçando a necessidade de atenção redobrada nos próximos dias.