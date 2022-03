‘Terá grandes desafios e a missão é elevar a universidade’, diz Serafim sobre vitória de André Zogahib na UEA

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) parabenizou o professor André Zogahib, eleito novo reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) na noite desta quarta-feira, 23. Para o líder do PSB na ALE-AM (Assembleia Legislativa do Amazonas), Zogahib terá grandes desafios pela frente e a missão de elevar ainda mais a universidade.

“Apesar de todos os avanços, que foram muitos e de todas as administrações, onde cada um colocou um pouco mais de tijolos nesse muro, o professor Cleinaldo Azevedo, a quem cumprimento pelos 8 anos que passou à frente da Universidade, quero desejar ao Dr. André Zogahib e a Dra. Kátia Couceiro (vice-reitora), votos de sucesso. Espero que eles consigam elevar cada vez mais a UEA. Eles têm grandes desafios pela frente. Eles têm que fazer escolhas que precisam ser estudadas, pesadas e medidas para que sejam definidas de forma clara e objetiva”, disse Serafim.

A declaração do parlamentar foi dada durante discurso na sessão plenária desta quinta-feira na ALE-AM.

O professor André Zogahib foi eleito novo reitor da Universidade do Estado do Amazonas com 52.13% votos contra 47.87%. O pleito aconteceu das 8h às 20h de quarta, na capital e interior do estado.

Serafim, concluiu o discurso destacando que “a Universidade do Estado do Amazonas foi uma ótima ideia do então governador Amazonino Mendes”.

“Ela [UEA], hoje, é uma universidade grandiosa, espalhada por todo interior do estado e que possui um orçamento anual em torno de R$ 700 milhões”, finalizou o deputado.