Termo de cooperação financeira é firmado entre Caixa Econômica e AAM para auxiliar prefeitos do Amazonas

Agentes financeiros da Caixa Econômica Federal e o presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM), Anderson Sousa, estiveram reunidos nesta quarta-feira (25), para viabilizar um termo de cooperação econômica financeira destinado aos municípios do Amazonas com população estimada em mais de 20 mil habitantes.

Associação e Caixa irão trabalhar com base na obrigatoriedade do Plano de Mobilidade Urbana (PMU) determinado pelo Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), aos municípios com essa densidade populacional.

Estimativa feita pelo presidente da AAM, dos 62 municípios existentes no Estado, 40 deles precisam aplicar o Plano de Mobilidade Urbana. Com o termo de cooperação conversado hoje (25), Associação e Caixa Econômica vão orientar os prefeitos dos municípios que possuem população acima de 20 mil a seguirem a determinação do MDR.

Termo de cooperação

Anderson disse que com o termo de cooperação com a Caixa, os prefeitos poderão cumprir as normativas, ou através de empresas ou, as executarem através de acompanhamento da própria Pasta. “A vantagem, é que depois de cumprirem a determinação do MDR, os prefeito estarão haptos a receberem emendas de parlamentares federais e estaduais e poderem continuar executando os seus projetos municipais com regularidade”, explicou.

De acordo com o presidente da Associação, se os prefeitos não tiverem o Plano de Mobilidade Urbana e, se ele conseguir que um parlamentar lhe passe uma Emenda para asfaltamento, saneamento básico, calçada e outras metas, por exemplo, não poderão dispor das verbas por não estarem em conformidade com as normas do Ministério.

Orientações da AAM

Anderson chama a atenção dos gestores para que eles comecem a trabalhar com rapidez, que elaborem os seus Planos, que não faltem ao Encontro de Prefeitos, no dia 08 de fevereiro. Neste dia, a presidência da Associação Amazonense de Municípios dará todas as novas orientações de que os prefeitos precisam para elaborar os seus Planos de Mobilidade.

A reunião com os prefeito também servirá para apresentar técnicos especializados em Saúde, em Assistência Social, em Educação, apresentar as vantagens de saber navegar pela Plataforma +Brasil, abrir mesas de discussões sobre contabilidade municipal e dissetar sobre os prazos para o esgotamento sanitário, o plano de resíduos sólidos e outros assuntos de interesse dos gestores municipais.

O prefeito de Rio Preto da Eva e presidente da AAM, Anderson Sousa, lembra que a reunião acontecerá no dia 08 de fevereiro, na Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Avenida Joaquim Nabuco, Centro de Manaus.