‘The Voice Kids’ Izabelle Ribeiro visita Teatro Amazonas e pede apoio dos amazonenses

Redação AM POST

Izabelle Ribeiro, que representa o Amazonas no “The Voice Kids”, visitou, na manhã desta sexta-feira (03/09), o Teatro Amazonas, junto com a família. A cantora de apenas 14 anos entrou pela primeira vez no patrimônio histórico, mantido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e pediu apoio da população para as quartas de final do programa, em que a escolha do vencedor é realizada por meio da votação do público.

Junto com o pai, Mauro Ribeiro, e a mãe, Carla Mirela, Izabelle conheceu o Salão de Espetáculos, o Salão Nobre, a maquete de Lego do Teatro, entre outros pontos do roteiro de visitação. “Nunca tinha pisado aqui, ainda não havia tido a oportunidade. Tudo é muito legal. Meu sonho, desde criança, é poder cantar no palco do Teatro Amazonas porque sempre vi grandes artistas se apresentarem aqui. Sei que um dia vou realizar esse sonho”, contou.

Izabelle canta desde os 8 anos, com o irmão, na igreja frequentada pela família e também em eventos da escola. A influência veio do pai, que também é cantor. O sonho de se apresentar no Teatro também é compartilhado por Mauro Ribeiro.

“Também não havia entrado aqui, é muito maravilhoso ver e sonhar com esse palco. Agradecemos muito a Secretaria de Cultura pela oportunidade e também pelo apoio. Esperamos que um dia, após o fim do programa, ela possa se apresentar aqui”, disse o pai de Izabelle.

O secretário de Cultura e Economia Criativa em exercício, Candido Jeremias, ressaltou que a pasta está de portas abertas para receber uma apresentação de Izabelle em uma próxima oportunidade. “Ficamos felizes em poder apoiar e divulgar os talentos do nosso estado, e esperamos ter a Izabelle se apresentando nos espaços da secretaria assim que for possível”, declarou.

Apoio do público – Para a próxima fase do programa, Izabelle e a família pedem à população amazonense votos para continuar avançando no “The Voice Kids”. A próxima apresentação da manauara é no dia 12 de setembro.

“Agora são as quartas de final, então peço muito que votem em mim. Essa vitória não é só minha, é nossa, e eu vou estar representando nosso Estado com muito orgulho. Usem a minha hashtag (#vemqueeusoudonorte) e compartilhem minha rede social (@izabelleribeirooficial_)”, declarou a cantora.

Para a próxima apresentação, Izabelle disse que, apesar de estar ansiosa e nervosa, também está confiante que pode avançar de fase. Ela revelou que pretende seguir carreira como cantora gospel. “Eu quero poder continuar tocando o coração das pessoas, transmitindo paz para cada uma delas”.

* Com informações da assessoria de imprensa