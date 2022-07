Tierry desiste de se apresentar em Itapiranga e cancela show

Redação AM POST

O cantor Tierry, decidiu cancelar a apresentação que faria no dia 24 de julho em Itapiranga, no Interior do Amazonas. A assessoria do cantor alegou insegurança jurídica, isso porque o contrato recentemente foi suspenso pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM) e depois a decisão foi derrubado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) na última quarta-feira (20).

Continua depois da Publicidade

O valor que já havia sido pago foi devolvido pela empresa responsável pela carreira do cantor, a Work Show.

Em nota, a prefeitura de Itapiranga afirmou: “Lamentamos profundamente os transtornos que isso causará a todos aqueles que se preparam para o evento. Temos a consciência tranquila que fizemos o possível e continuaremos fazendo, para trazer o melhor para o nosso município. Portanto, vamos fazer uma festa linda de aniversário do município, demonstrando nosso amor a esta cidade que amamos, mesmo diante disso”.