Redação AM POST

O titular da Secretaria de Comunicação Social do Estado (Secom), jornalista Rodrigo Araujo, que substituiu Daniela Assayag no ano passado, entregou o cargo ao governador Wilson Lima (PSC) neste domingo (10). A informação é do Blog do Hiel Levy.

De acordo com o blog a saída do secretário é por problemas pessoais e ele iria retornar a Portugal, onde está sua família.

A jornalista Cristiane Mota, secretária executiva, assume o cargo provisoriamente.