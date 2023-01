Titular da SSP-AM, General Mansur, participa de primeira reunião com ministro da Justiça, Flávio Dino

Redação AM POST*

O secretário de Estado de Segurança Pública do Amazonas, General Carlos Alberto Mansur, participou, nesta quinta-feira (26/01), da primeira reunião de 2023 com os secretários de Segurança Pública de todo o país. Realizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), o encontro contou com a participação e pronunciamento do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi quem realizou a abertura e o encerramento da reunião de trabalho.

O secretário da SSP-AM, general Carlos Alberto Mansur, destacou a importância dessa primeira reunião. Oportunidade de receber as orientações das Diretorias da SENASP, bem como apresentar as demandas dos Estados.

“A reunião de trabalho, com a presença dos Secretários de Estado de Segurança Pública foi solicitada e coordenada pela SENASP. O objetivo da reunião foi tratar de temas relevantes da Segurança Pública. A presença do Ministro da Justiça e Segurança Pública demonstrou a importância que o MJSP deu a essa reunião de trabalho” destacou o secretário.

Durante a atividade, houve a apresentação do Fundo Nacional de Segurança Pública, destinado a apoiar projetos de segurança e prevenção à violência.

Entre os temas debatidos, os secretários discutiram sobre as políticas de combate às drogas, com o intuito de fortalecer repasses, além das doações de equipamentos e materiais por meio de emendas parlamentares, bem como, a importância do trabalho integrado com os Estados.

A retomada do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci) também foi debatida durante o encontro. O programa visa as ações de prevenção e controle da criminalidade, com atuações nas raízes socioculturais, aliando políticas sociais com a integração entre União, estados e municípios.

O secretário do Amazonas, General Mansur, aproveitou o encontro para mostrar a importância da manutenção do Programa Guardiões da Fronteira, que disponibiliza diárias para que policiais do Estado possam atuar nos municípios localizados próximos à fronteira. Buscou, ainda, solicitar a ampliação dessa parceria, com mais diárias para atender um efetivo maior.

Também aproveitou para solicitar parcerias, no sentido de repasse de recursos para compra de armamento pesado ao combate de narcotraficantes na fronteira e calhas dos rios, e também a possibilidade de realização de operações conjuntas com a PF e com Forças de Segurança de estados vizinhos.