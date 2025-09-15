TJAM abre procedimento contra oficial de justiça acusado de estourar tímpano de criança de 8 anos em Manaus

Notícias do Amazonas – O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) informou na tarde desta segunda-feira, 15, por meio de nota oficial, que determinou à Corregedoria-Geral de Justiça a abertura de procedimento para apurar a conduta do oficial de justiça acusado de agredir um menino de 8 anos em um condomínio localizado na Avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul de Manaus.

PUBLICIDADE

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela mãe da vítima, o servidor do TJAM, identificado como Fábio Litaiff, teria desferido tapas na orelha da criança, resultando em perfuração do tímpano. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e imagens das câmeras de segurança confirmam a agressão.

Leia mais: Oficial de justiça do TJAM é denunciado por perfurar tímpano de menino de 8 anos com tapa em condomínio de Manaus

PUBLICIDADE

Na nota enviada ao AM POST, a Corte informou que só tomou conhecimento do episódio nesta segunda-feira, 15, por meio da imprensa e destacou que “serão adotadas todas as medidas administrativas e legais cabíveis, em conformidade com as normas que regem o serviço público e a atuação do Poder Judiciário”.

“A Presidência da Corte Estadual informa que tomou conhecimento do fato por intermédio da mídia nesta segunda-feira (15/9) e, de imediato, determinou à Corregedoria-Geral de Justiça a instauração de procedimento para rigorosa apuração das circunstâncias noticiadas nessa data”, diz o texto.

Leia mais: Vereadores de Manaus manifestam indignação contra oficial de justiça que perfurou tímpano de criança de 8 anos: ‘devia tá preso’

PUBLICIDADE

O caso ganhou repercussão após a divulgação de imagens e do laudo médico que confirmou a perfuração do tímpano da criança, que segue em acompanhamento médico. Vereadores de Manaus já se manifestaram em sessão plenária pedindo a responsabilização do oficial de justiça e apoio à família da vítima.

Veja a nota do TJAM na íntegra: