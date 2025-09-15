A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

TJAM abre procedimento contra oficial de justiça acusado de estourar tímpano de criança de 8 anos em Manaus

A Corte destacou que “serão adotadas todas as medidas administrativas e legais cabíveis” contra o oficial.

Por Bruno Pacheco

15/09/2025 às 14:31

Ver resumo

Notícias do Amazonas – O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) informou na tarde desta segunda-feira, 15, por meio de nota oficial, que determinou à Corregedoria-Geral de Justiça a abertura de procedimento para apurar a conduta do oficial de justiça acusado de agredir um menino de 8 anos em um condomínio localizado na Avenida Constantino Nery, zona Centro-Sul de Manaus.

PUBLICIDADE

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela mãe da vítima, o servidor do TJAM, identificado como Fábio Litaiff, teria desferido tapas na orelha da criança, resultando em perfuração do tímpano. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e imagens das câmeras de segurança confirmam a agressão.

Leia mais: Oficial de justiça do TJAM é denunciado por perfurar tímpano de menino de 8 anos com tapa em condomínio de Manaus

PUBLICIDADE

Na nota enviada ao AM POST, a Corte informou que só tomou conhecimento do episódio nesta segunda-feira, 15, por meio da imprensa e destacou que “serão adotadas todas as medidas administrativas e legais cabíveis, em conformidade com as normas que regem o serviço público e a atuação do Poder Judiciário”.

“A Presidência da Corte Estadual informa que tomou conhecimento do fato por intermédio da mídia nesta segunda-feira (15/9) e, de imediato, determinou à Corregedoria-Geral de Justiça a instauração de procedimento para rigorosa apuração das circunstâncias noticiadas nessa data”, diz o texto.

Leia mais: Vereadores de Manaus manifestam indignação contra oficial de justiça que perfurou tímpano de criança de 8 anos: &#8216;devia tá preso&#8217;

PUBLICIDADE

O caso ganhou repercussão após a divulgação de imagens e do laudo médico que confirmou a perfuração do tímpano da criança, que segue em acompanhamento médico. Vereadores de Manaus já se manifestaram em sessão plenária pedindo a responsabilização do oficial de justiça e apoio à família da vítima.

Veja a nota do TJAM na íntegra:

“Em resposta ao questionamento formulado por este veículo de imprensa, acerca de denúncia envolvendo servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), a Presidência da Corte Estadual informa que tomou conhecimento do fato por intermédio da mídia nesta segunda-feira (15/9) e, de imediato, determinou à Corregedoria-Geral de Justiça a instauração de procedimento para rigorosa apuração das circunstâncias noticiadas nessa data.

A Presidência do TJAM ressalta, ainda, que serão adotadas todas as medidas administrativas e legais cabíveis, em conformidade com as normas que regem o serviço público e a atuação do Poder Judiciário.”

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Brasil

Lula viaja aos Estados Unidos para participar da Assembleia-Geral da ONU em meio a tensões diplomáticas

Tradicionalmente, cabe ao Brasil abrir os discursos do encontro, e Lula deve falar na cerimônia de abertura da assembleia.

há 1 minuto

Cinema

Casamento às Cegas Brasil 5: Após um “fora” inesperado, conheça os casais que ficaram noivos na nova temporada do reality da Netflix

Quinta edição do reality traz elenco acima dos 50 anos, romances surpreendentes, tretas e até um pedido recusado no primeiro encontro

há 8 minutos

Curiosidades

O vidente sérvio que teria previsto guerras mundiais e a Covid

Vidente do século 19 teria antecipado conflitos mundiais, mudanças políticas e até uma misteriosa doença global

há 21 minutos

Pará

FAB localiza aeronave roubada no Pará em operação conjunta com a Força Aérea Boliviana

De acordo com a polícia, o crime ocorreu na quarta-feira (10).

há 29 minutos

Curiosidades

Como foram construídas as pirâmides de Gizé?

Pirâmides erguidas há mais de 4.500 anos ainda guardam segredos sobre sua construção, revelando a engenhosidade da civilização egípcia

há 30 minutos