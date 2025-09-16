TJAM afasta servidor acusado de agredir criança de 8 anos em Manaus

Notícias do Amazonas – A Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas afastou preventivamente, por 30 dias, o servidor do Tribunal de Justiça do Estado (TJAM), identificado como Fábio Litaiff, acusado de agredir uma criança de 8 anos e causar a perfuração de seu tímpano. A decisão foi divulgada na manhã desta terça-feira, mas foi tomada ainda na segunda-feira, 15 de setembro, após ampla repercussão do caso na imprensa.

PUBLICIDADE

Segundo nota oficial divulgada pelo órgão, a Corregedoria tomou conhecimento da agressão por meio de registros visuais exibidos em reportagens, que mostram o servidor desferindo tapas contra a criança. O episódio ocorreu em Manaus e ganhou grande repercussão devido à gravidade das lesões sofridas pela vítima.

Leia mais: Pai de criança que teve tímpano perfurado por servidor do TJAM diz que filho sofre com dores e traumas: “Só quero Justiça”

PUBLICIDADE

Diante dos indícios, a Corregedoria instaurou um Pedido de Providências para apuração prévia do caso, classificado como de “considerável gravidade”. O procedimento tramita em regime de segredo de Justiça.

“Como providência e diante da gravidade da conduta noticiada, especialmente considerando que se trata de fato revestido de robustez probatória inicial, haja vista a existência de registro visual em que se flagra a agressão, a Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas decretou o afastamento preventivo – pelo prazo de 30 dias – do servidor requerido, de suas funções”, diz o texto da nota.

O afastamento segue os termos do artigo 171 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Amazonas e visa garantir a lisura das investigações.

PUBLICIDADE

Confira a nota:

O caso

A agressão contra o menino de apenas 8 anos de idade teria acontecido no último dia 4 de setembro, em um condomínio de Manaus, enquanto a criança brincava no pátio. O homem, que é um oficial de justiça, foi filmado desferindo um tapa na criança.

Leia mais: Oficial de justiça do TJAM é denunciado por perfurar tímpano de menino de 8 anos com tapa em condomínio de Manaus

A família da criança já havia denunciado o episódio à Polícia Civil, que registrou o caso como lesão corporal dolosa. O menino, que passou por exames no Instituto Médico Legal (IML), foi diagnosticado com perfuração do tímpano e segue em acompanhamento médico.