TJAM anuncia pagamento de abono recorde de R$ 20 mil a todos os servidores

O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Flávio Pascarelli, anunciou nessa terça-feira (6) que a corte vai o pagar abono natalino de R$ 20 mil a todos os servidores do tribunal.

É o maior pagamento de abono de todos os tempos e decorre do excesso de arrecadação do Estado, que ocasionou o aumento do repasse aos poderes, incluindo o Judiciário.

Segundo a assessoria do TJAM, o pagamento de abono é uma forma de reconhecer os esforços dos servidores. Atualmente a corte amazonense está inserida na categoria Prata estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para avaliar o desempenho do Judiciário no atendimento às demandas da sociedade.

O abono se tornou uma prática comum no tribunal sendo pago há pelo menos três gestões do TJAM.