TJAM atende em regime de plantão no feriado e ponto facultativo

Notícias do Amazonas – O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) funcionará em regime de plantão no “Dia Mundial do Trabalho” (1º de maio) e na sexta-feira (2), que será ponto facultativo, conforme o Calendário Judicial de 2025, estabelecido pela Portaria n.º 3835/2024.

No período de quinta-feira (1º) até domingo (4), o atendimento ocorrerá das 8h às 18h, permitindo que magistrados e as equipes de plantão recebam e analisem pedidos urgentes que não podem aguardar o expediente normal do Judiciário.

PUBLICIDADE

De acordo com o calendário do TJAM, qualquer prazo processual que se inicie ou termine durante os feriados ou pontos facultativos será automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

Os detalhes sobre os plantões e o calendário completo podem ser acessados diretamente no portal oficial do TJAM. Para mais informações, consulte os links disponibilizados na página do Tribunal.