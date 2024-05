TJAM divulga convocação de estagiários em Direito para interior

A Secretaria de Gestão de Pessoas divulgou nesta quinta-feira (09/05) o edital TJAM nº 03/2024 – SPENSINT2023 com a 11ª convocação de 14 candidatos da Seleção Pública para Estágio de Nível Superior em Direito no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (Regime Remoto), sendo 12 vagas de ampla concorrência e 2 de vagas reservadas a negros e indígenas.

O edital foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico desta quinta-feira (09/05), nas páginas 12 e 13 do Caderno Administrativo, e convoca os candidatos de classificação de número de 97ª a 111ª de ampla concorrência, e da 42ª a 43ª colocação de vagas reservadas a negros e indígenas, para que enviem os documentos para admissão no período de 10/05 a 15/05.

Nesta sexta-feira (10/05), das 9h às 10h30 (no horário de Manaus), será realizado o Encontro para Integração e Orientações sobre o Programa de Estágio, por via remota, e o link será enviado aos convocados pelo e-mail cadastrado na inscrição.

Assim como nas convocações anteriores, a admissão será feita de forma remota, condicionada ao envio dos documentos, e não serão admitidos os estudantes que não estiverem matriculados a partir do 3º período ou o equivalente para instituições de regime anual, e no máximo no 8º período ou equivalente, sendo necessário nota média igual ou superior a 8,0.

Depois de contatar os estudantes por e-mail, a Divisão de Provimento e Movimentação de Pessoas enviará o Termo de Compromisso de Estágio com informações sobre a lotação, data de início e término do contrato, e caberá ao estudante providenciar as assinaturas e o carimbo da instituição de ensino no prazo de cinco dias úteis. Outras orientações sobre os procedimentos podem ser obtidas no edital, no link abaixo.

https://consultasaj.tjam.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=16&nuDiario=3789&cdCaderno=1&nuSeqpagina=12

Redação AM POST