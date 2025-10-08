A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

TJAM julga dois juízes por liberação irregular de R$ 26 milhões e decisões fora da competência em ações criminais

O relator do PAD, desembargador Jorge Manuel Lopes Lins, classificou condutas como grave violação à hierarquia judicial e à segurança jurídica..

Por Jonas Souza

08/10/2025 às 12:38

Ver resumo

Notícias do Amazonas  – O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) iniciou o julgamento de dois processos administrativos disciplinares (PADs) que investigam condutas graves de dois magistrados: Manoel Amaro Pereira de Lima e Celso Souza de Paula. As sessões ocorreram no Pleno do TJAM, sob segredo de Justiça, mas revelaram detalhes importantes sobre as infrações e as penalidades sugeridas pelos relatores.

PUBLICIDADE

Leia mais: Vereador de Itacoatiara é condenado a mais de 10 anos de prisão; saiba motivo

No primeiro caso, o juiz Manoel Amaro Pereira de Lima é acusado de descumprir decisão da ministra Nancy Andrighi, do STJ, ao liberar cerca de R$ 26 milhões bloqueados no Banco Bradesco, destinados ao pagamento de ex-funcionários do extinto Banco do Estado do Amazonas (BEA). A ministra havia determinado a suspensão do processo até o julgamento definitivo do recurso, dada a complexidade e o valor elevado da causa. Apesar disso, em setembro de 2020, Manoel Amaro autorizou o levantamento dos valores às 23h06, sem comunicar as partes envolvidas.

PUBLICIDADE

O relator do PAD, desembargador Jorge Manuel Lopes Lins, classificou a conduta como grave violação à hierarquia judicial e à segurança jurídica e propôs afastamento temporário de dois anos (disposição). Entretanto, houve divergência no Pleno: os desembargadores Hamilton Saraiva e César Bandiera sugeriram aposentadoria compulsória, enquanto o desembargador Flávio Pascarelli indicou que poderia aplicar censura, caso não se comprovasse dolo. Pascarelli pediu vista, apresentando voto conclusivo na próxima sessão.

O segundo processo envolve o juiz Celso Souza de Paula, que teria tomado decisões fora de sua competência, reconsiderado atos de outros magistrados e, em alguns casos, deixado de ouvir o Ministério Público, beneficiando réus em ações criminais. A relatora, desembargadora Vânia Marinho, considerou a conduta dolosa e reiterada, comprometendo a legalidade e a confiança no Judiciário, e sugeriu aposentadoria compulsória. O julgamento foi suspenso e será retomado após devolução dos votos-vista.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Mundo

Israel e Hamas retomam reuniões para acordo de paz em Gaza

Terceiro dia de negociações em Sharm el-Sheikh pode selar o cessar-fogo após dois anos de conflito.

há 10 minutos

Política

Alcolumbre esfria debate sobre PL da Dosimetria e diz que proposta não avança no Senado

Mesmo após ler a minuta do projeto, o presidente do Senado deixou claro que o texto não encontrará apoio suficiente entre os senadores.

há 17 minutos

Brasil

Jornalista é brutalmente espancada pelo namorado em hotel de luxo

Ataque ocorreu dentro de um elevador; agressor foi preso e liberado após audiência de custódia.

há 25 minutos

Política

Celso Sabino enfrenta expulsão do União Brasil por insistir em ficar no governo Lula

Nas palavras de Sabino, deixar o governo agora prejudicaria o andamento de projetos já em curso.

há 36 minutos

Política

Deputado denuncia presos dançando em delegacia no interior do Amazonas e cobra cumprimento da lei federal

Delegado destaca a superlotação em delegacias no interior do Amazonas.

há 1 hora