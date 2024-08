TJAM lança campanha solidária em prol da população dos municípios amazonenses afetados pela estiagem

Notícias do Amazonas – O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) mobiliza seu público interno para adesão à campanha emergencial “Justiça Solidária”. A ação social tem como objetivo arrecadar mantimentos (alimentos não perecíveis e água mineral) em prol da população dos municípios amazonenses afetados pela estiagem.

Iniciada nesta semana, a campanha se estenderá até o dia 9 de agosto e para participar, as unidades judiciárias (Varas e Gabinetes) e unidades administrativas – assim como os servidores, magistrados, estagiários e colaboradores – podem realizar a entrega dos itens, em caixas coletoras que foram disponibilizadas nas recepções dos Fóruns de Justiça e também nas unidades administrativas do Tribunal de Justiça do Amazonas.

Nas comarcas do interior, as doações poderão ser realizadas no mesmo período – até 9 de agosto – nos Fóruns de Justiça.

A campanha solidária tem como meta a arrecadação prioritária dos seguintes itens: “Proteína” (carne conservada na lata, sardinha enlatada, atum enlatado, charque e calabresa embalada a vácuo); “Cereais” (macarrão, feijão, farinha de mandioca, farinha de tapioca, açúcar, café, bolacha tipo água e sal, trigo e canjica); “Leite e derivados” (leite em pó integral); “Gorduras” (óleo e azeite) e “Água mineral” (garrafas de 350ml, 500 ml, 1 litro, 2 litros).

Como instrução, para uma melhor organização no repasse aos destinatários, os itens devem estar embalados em cestas básicas contendo no mínimo 13 itens dos produtos alimentícios.

A organização da campanha solicita que as unidades judiciárias e administrativas do TJAM façam o inventário de arrecadação em planilha específica e encaminhando este inventário, até o dia 9 de agosto, para o e-mail: [email protected].

Conforme o SEI n.º 2024/000036323-00, para estimular a participação e adesão à campanha solidária, os servidores da unidade administrativa ou jurisdicional que obtiver a maior pontuação (no cômputo de itens doados) farão jus a um dia de folga compensatória e, os servidores e magistrados das cinco primeiras unidades administrativa e jurisdicional (com maior pontuação) receberão elogio formal em suas fichas funcionais.

*Com informações da assessoria