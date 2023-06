Torcidas dos dois bois se manifestam contra presidente do Garantido que ameaça Festival de Parintins

Na tarde desta segunda-feira (19), a última postagem do boi Garantido recebeu críticas ao presidente da agremiação, Antônio Andrade Barbosa, que ameaça não levar o boi vermelho e branco para a disputa do 56º Festival Folclórico de Parintins por questões financeiras, mesmo já tendo recebido repasse milionário do governo do Amazonas para realizar a apresentação.

No documento enviado ao governo do Amazonas, o presidente do boi pede ajuda financeira e alega que a diretoria precisou decidir se realiza a apresentação no Festival ou paga os funcionários envolvidos na construção do Boi 2023 e optou pela segunda opção.

As criticas nas redes sociais partem das torcidas tanto do Garantido quanto do Caprichoso pois o sucesso da festa depende de ambos.

“A derrocada de um, afeta em escala macro a cultura do estado”, disse o jornalista Mario Adolfo no Twitter.

“Sou Caprichoso mas estou indignada com a situação que o Garantido vem vivendo esses últimos anos, como pode uma tradição dessa ser ofuscada por uma gestão ruim? O Garantido nem o povo merece isso! Ao invés do festival ser cada ano mais divulgado estão querendo é acabar com o festival, essa ameaça ao Garantido de não ir pra arena está ridícula só pra conseguir mais dinheiro?! O povo tem que se unir e fazer alguma coisa “, escreveu uma internauta.

“Nome disso se chama corrupção!!!! A verba pública dada pelo governo está indo pelo ralo e entrando no bolso dos coronéis do boi garantido. Além de milhões que pagam pra artistas da globo vir pra ilha ao invés de investir no boi. Se é publicidade que querem o governo já faz isso”, respondeu outro.

“Tirem esse homem da presidência de vocês !!!! Ele vai acabar com o festival e a tradição dos bois !!!!!!”, destacou outra torcedora do Caprichoso.

