Torneio Internacional: Seleção Brasileira feminina de futebol realiza primeiro treino na Arena da Amazônia

MANAUS – A Seleção Brasileira feminina de futebol realizou, na tarde desta terça-feira (23/11), o primeiro treino na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, zona centro-sul de Manaus. As “Guerreiras do Brasil” estreiam contra a equipe da Índia, na quinta-feira (25/11), a partir das 21h, pelo Torneio Internacional de Futebol Feminino, uma parceria entre o Governo do Amazonas, Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Federação Amazonense de Futebol (FAF). Todos os confrontos da competição acontecerão na Arena da Amazônia Vivaldo Lima.

Após o treinamento, que durou cerca de 1h30, a meia Tamires falou sobre a felicidade de estar em Manaus e, ainda, sobre o título da Libertadores 2021 recém-conquistado pelo Corinthians.

“A gente volta bem feliz pelo objetivo cumprido. Acho que foi um grande campeonato que o Corinthians realizou e, agora, a gente tem que virar a ‘chavinha’ rapidamente, porque foram dois dias apenas de descanso para a gente estar aqui com a seleção, que também tem esse compromisso importante para fechar o ano bem. A gente está muito feliz de estar aqui, muito feliz de ter conquistado o título [da Libertadores] e espero que a gente possa fechar o ano da melhor forma possível pela Seleção Brasileira”, disse Tamires.

Além dela, outras duas jogadoras que integram o time paulista estão em Manaus para o Torneio Internacional: a meio-campista Adriana e a defensora Erika.

A delegação brasileira participa do torneio na capital amazonense com 23 atletas, com destaque para a meia Formiga, do São Paulo, que se despede da “amarelinha”, após a expressiva marca de 233 jogos pela seleção; e para a atacante Marta, do Orlando Pride, dos Estados Unidos. A competição segue até dia 1° de dezembro.

Sobre a companheira de Seleção Brasileira, Formiga, Tamires não economizou elogios. “Sempre a admirei muito, uma mulher incrível, uma jogadora incrível e só tenho a agradecer à Formiga por tudo que ela fez pela Seleção Brasileira, por tudo que ela fez pelo futebol feminino. Servir de exemplo para a gente, dentro e fora de quadra, pela pessoa que ela é, maravilhosa, sempre sorridente com todas nós. Então, que ela possa ter essa despedida do tamanho da grandeza que é a Formiga para nós”, finalizou a atleta.

Ingressos

Os ingressos para os jogos do Torneio Internacional de Futebol podem ser adquiridos na bilheteria da Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, zona centro-sul de Manaus; e ainda de maneira virtual, pelo site da Ingresso de Vantagens (www.ingressodevantagens.com.br).

Os passaportes para as partidas custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Aos que optarem por comprar a meia-entrada, deverá ser doado um quilo de alimento não perecível, ação promovida pelo Governo do Estado, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). Toda a arrecadação será direcionada a instituições socioassistenciais do Amazonas.

Há ainda a opção de adquirir um ingresso que permite assistir a todos os jogos do Torneio Internacional de Futebol, pelo valor de R$ 100. As partidas serão disputadas em rodadas duplas e as entradas garantirão a oportunidade de acompanhar ambos os confrontos.

Dessa vez, crianças menores de 12 anos também poderão assistir ao jogo no estádio. A partir de 12 anos, a competição é aberta apenas para quem está completamente vacinado.

No dia do jogo, para a entrada na Arena da Amazônia, é obrigatória a apresentação da carteirinha de vacinação, assim como o uso de máscara durante a partida.

Sobre o torneio

O Torneio Internacional de Futebol Feminino é o último compromisso da Seleção Feminina no ano de 2021 e conta, ainda, com a participação das equipes da Índia, Chile e Venezuela. Na quinta-feira (25/11), às 21h (horário de Manaus), a “Seleção Canarinho” enfrentará a Índia, em duelo que marcará a despedida da volante Formiga. Antes, às 18h (Manaus), Chile e Venezuela se enfrentam na abertura da competição.

No domingo (28/11), na hora de Manaus, é a vez de Índia e Chile se enfrentarem, às 17h; e, fechando a segunda rodada, o Brasil encara a Venezuela, às 20h. A última rodada, na próxima quarta-feira (1º/12), guarda os duelos entre Venezuela e Índia, às 17h, e Brasil e Chile, às 20h.

Horário de funcionamento da bilheteria (Hora de Manaus):

Dia 23/11: 13h até 19h

Dia 24/11: 10h até 18h

Dia 25/11: 11h até 22h

Dia 26/11: 10h até 18h

Dia 27/11: 10h até 18h

Dia 28/11: 10h até 21h

Dia 29/11: 10h até 18h

Dia 30/11: 10h até 1

