Trabalhador cai de andaime em Autazes e sofre cortes profundos nas pernas

Notícias do Amazonas – Um trabalhador sofreu um grave acidente enquanto executava serviços em um andaime, em uma obra localizada na Vila do Novo Céu, no município de Autazes (a 113 quilômetros de Manaus). De acordo com as informações preliminares, o homem perdeu o equilíbrio e caiu. No momento da queda, a ferramenta do tipo makita que ele operava atingiu suas pernas, provocando cortes profundos e uma intensa hemorragia. Além dos ferimentos nos membros inferiores, a vítima sofreu trauma na cabeça, o que agravou seu estado de saúde.

Moradores da região presenciaram o acidente e prestaram os primeiros socorros de forma imediata, acionando, na sequência, a equipe de saúde local. A pronta atuação da comunidade foi essencial para tentar conter a perda de sangue até a chegada do resgate.

Após o atendimento inicial, o trabalhador foi encaminhado ao hospital de Autazes. Durante o atendimento médico, ele sofreu duas paradas cardíacas, que foram revertidas pela equipe. A ocorrência mobilizou moradores e profissionais de saúde, que se empenharam no suporte à vítima desde os primeiros minutos após a queda.

As circunstâncias detalhadas do acidente ainda não foram informadas oficialmente. Até o momento, o que se sabe é que a queda do andaime e o contato com a ferramenta em funcionamento resultaram nos ferimentos graves descritos. A situação gerou preocupação entre quem acompanhou o resgate e evidenciou a rapidez da resposta local, desde o acionamento do socorro até os procedimentos hospitalares adotados para estabilizar o paciente.