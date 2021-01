Trabalhadores deverão receber pagamento de salário mesmo com serviços suspensos no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Ministério Público do Trabalho do Amazonas (MPT) informou que as empresas deverão garantir o pagamento dos salários dos funcionários durante o decreto governamental de paralisação das atividades no Amazonas.

A ordem imposta pelo governador Wilson Lima, para evitar a propagação do novo coronavírus, proíbe a circulação de pessoas nas ruas 24 horas por dia, exceto para atividades essenciais.

Conforme a lei, os trabalhadores que não fazem parte das atividades essenciais, terão faltas justificadas.

“De acordo com o art. 3o., parágrafo terceiro, da Lei n. 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência decorrente das medidas restritivas impostas pelas autoridades sanitárias”, informou o órgão.

O trabalhador pode denunciar as irregularidades por meio do link https://peticionamento.prt11.mpt.mp.br/denuncia