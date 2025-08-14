A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Tráfego será suspenso na BR-319 para manutenção sobre o Rio Curuçá

Interdição nesta sexta-feira (15) vai durar oito horas e impede passagem de veículos no km 23 da rodovia.

Por Fernanda Pereira

14/08/2025 às 14:18

Foto: Reprodução

Notícias do Amazonas –  O quilômetro 23 da BR-319, no trecho do acesso sobre o Rio Curuçá, será totalmente interditado nesta sexta-feira (15), das 7h às 15h, para execução de serviços de manutenção. A intervenção, de caráter temporário, foi anunciada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e afetará o tráfego de todos os tipos de veículos durante o período.

De acordo com o órgão, a medida é necessária para garantir a segurança estrutural da via e a integridade dos usuários. Durante a interdição, o DNIT orienta motoristas a planejarem rotas alternativas e ajustarem seus horários de deslocamento.

Além disso, é recomendado que todos redobrem a atenção nas imediações do trecho, especialmente devido ao movimento de máquinas e trabalhadores no local, minimizando riscos de acidentes.

Leia mais: Ponte que desabou na BR-319 foi classificada como &#8216;boa&#8217; pelo Dnit antes da tragédia no Amazonas

