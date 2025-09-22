Tragédia no Rio Negro: Corpo de mulher e bebê são encontrados após acidente

Notícias do Amazonas – Na tarde deste domingo (21), os corpos de uma mulher não identificada e de um bebê de cinco meses foram recuperados do Rio Negro, nas proximidades da comunidade Tumbira, em Iranduba, a aproximadamente 27 quilômetros de Manaus. A confirmação foi feita pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

O acidente ocorreu na noite de sábado (20), por volta das 22h, quando uma lancha e uma moto aquática (jet ski) colidiram na área de Acajatuba.

Informações iniciais indicam que a lancha transportava quatro pessoas e que o acidente foi causado pela perda de controle do jet ski, cujo condutor ainda não foi identificado.

Além das vítimas fatais, um idoso foi resgatado com ferimentos, incluindo um corte facial e fraturas dentárias, sendo levado a um hospital para tratamento.

O jornalista Ronaldo Tiradentes revelou que seu irmão, Robson Tiradentes, estava pilotando o jet ski no momento do acidente. Robson sofreu fraturas na bacia e no rosto e passou por uma cirurgia na tarde deste domingo.