TRE-AM informa a Moraes que Bolsonaro e núcleo investigado por golpe não têm antecedentes criminais

Notícias do Amazonas – O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) comunicou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sete de seus principais ex-assessores políticos e militares não possuem qualquer registro de antecedentes criminais. A declaração foi encaminhada na quinta-feira (24), atendendo a uma solicitação do ministro Alexandre de Moraes no contexto da Ação Penal 2668.

O pedido de Moraes visava reunir dados sobre a ficha judicial dos acusados que, segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), compõem o grupo central de articulação de uma suposta trama golpista. As informações prestadas pelas cortes regionais são parte do processo que tramita em sigilo parcial no STF.

Réus sem ocorrências registradas

Na manifestação, o TRE-AM afirmou que nenhum dos oito réus vinculados ao chamado “núcleo 1” apresenta antecedentes criminais ou eleitorais em território amazonense. O grupo, acusado de coordenar ações contra o sistema democrático, inclui nomes de alta patente e ex-integrantes da cúpula do governo federal, como:

Jair Bolsonaro (ex-presidente da República)

Alexandre Ramagem (ex-diretor da Abin)

Almir Garnier Santos (ex-comandante da Marinha)

Anderson Torres (ex-ministro da Justiça)

General Augusto Heleno (ex-ministro do GSI)

Mauro Cid (ex-ajudante de ordens)

Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa)

Walter Braga Netto (ex-ministro da Casa Civil)

PGR aponta atuação coordenada em trama antidemocrática

Segundo a denúncia da PGR, esse grupo teria se organizado em uma estrutura hierárquica, com objetivo de reverter o resultado das eleições presidenciais de 2022 e desestabilizar as instituições democráticas. As acusações incluem tentativa de golpe, organização criminosa armada e depredação do patrimônio público com agravantes de violência.

Apesar da gravidade das imputações, os dados fornecidos pelo TRE-AM revelam que, no Amazonas, não há registros anteriores de crimes ou irregularidades eleitorais atribuídos aos investigados.

Medidas cautelares e impacto político

Na semana anterior, o ministro Alexandre de Moraes determinou uma série de restrições a Jair Bolsonaro, que agora está obrigado a usar tornozeleira eletrônica, além de não poder manter contato com seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, nem utilizar redes sociais. A medida foi considerada simbólica por aliados e representa um novo patamar nas ações do Judiciário contra o ex-presidente.