TRE-AM leva atendimento eleitoral a domicílio para pessoas com mobilidade reduzida

Notícias do Amazonas – Com o objetivo de ampliar o acesso à cidadania e promover a inclusão, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) realiza atendimentos eleitorais em domicílio para pessoas com deficiência, doenças ou mobilidade reduzida. A iniciativa, que inclui a coleta biométrica, está em funcionamento há três meses e busca garantir que nenhum eleitor deixe de exercer seus direitos por limitações físicas.

A solicitação do serviço deve ser feita por um familiar ou pessoa próxima ao eleitor, diretamente no cartório eleitoral onde o título está vinculado. Após análise das informações, a equipe da respectiva Zona Eleitoral agenda a visita de acordo com o calendário de atendimentos.

De acordo com José Dias Sousa, chefe da 62ª Zona Eleitoral, os pedidos são avaliados caso a caso e, em situações urgentes — como a necessidade de apresentar o título ao INSS —, o atendimento pode ser agilizado. “Analisamos a situação e, quando confirmada a necessidade, levamos o serviço até a residência da pessoa”, explicou.

Um dos beneficiados foi Dulcivan Vaz de Campos, morador do bairro Nova Esperança, que há 17 anos vive com mobilidade reduzida em decorrência de um acidente. Aos 50 anos, prestes a solicitar aposentadoria, ele precisava atualizar a documentação e contou com o atendimento domiciliar para obter o título de eleitor. “É um serviço que representa inclusão e respeito à cidadania. Me sinto mais valorizado como cidadão”, afirmou.

Os atendimentos presenciais seguem ocorrendo no Fórum do TRE-AM, localizado na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, de segunda a sexta, das 8h às 14h.