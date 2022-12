TRE-AM manda Thiago Abrahim pagar R$ 5 mil por irregularidade nas contas de campanha

O deputado estadual eleito Thiago Abrahim (União Brasil), filho do prefeito de Itacoatiara, Mário Abrahim (PSC), terá que pagar R$ 5 mil ao Tesouro Nacional por conta de irregularidades encontradas em sua prestação de contas da campanha eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) decidiu aprovar as contas de Abrahim, mas com ressalvas.

O Ministério Público Eleitoral (MPE) apontou que a prestação de contas do deputado eleito apresentou atraso na entrega de relatórios financeiros; divergência em dados dos doadores; omissões de despesas com impulsionamento de publicações no Facebook; demora em apresentar relatórios de gastos de campanha e outras irregularidades.

Contudo, o MPE pediu a desaprovação das contas se baseando apenas na omissão de R$ 5 mil da despesa com o Facebook. O TRE não acolheu o parecer ministerial, aprovou as contas do deputado e determinou o recolhimento do valor da irregularidade detectada.

*Com informações de O Poder