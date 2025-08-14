Trecho da BR-319 será interditado nesta sexta-feira no Amazonas; saiba detalhes

Notícias do Amazonas – O trecho da BR-319 sobre o Rio Curuçá, no quilômetro 23, em Careiro, será totalmente interditado nesta sexta-feira (15) para obras de manutenção. A interdição ocorrerá entre 7h e 15h, período em que não será permitida a passagem de veículos nem de pedestres.

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), os trabalhos acontecem na ponte que está sendo reconstruída após o desabamento da antiga estrutura em novembro de 2023. O acidente causou a morte de quatro pessoas e deixou 14 feridas, além de interromper temporariamente o tráfego na região.

O DNIT reforça que os usuários da rodovia devem programar seus deslocamentos com antecedência e buscar rotas alternativas, sempre que disponíveis. A medida visa garantir a segurança de motoristas, pedestres e equipes que atuam nas obras.

As obras acontecem cerca de um mês depois de o aterro provisório, usado para a travessia de veículos após o desabamento da ponte, ser destruído pela força da correnteza. A nova ponte está prevista para ser concluída até setembro deste ano, segundo informações do DNIT.