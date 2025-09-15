A notícia que atravessa o Brasil!

Três dias de Laudo Azul do deputado Mário César Filho transformam vidas em Manaus: “Uma vitória para cada mãe”

O parlamentar vê o Laudo Azul como um compromisso com o povo do Amazonas.

Por Natan AMPOST

15/09/2025 às 11:14

Manaus recebeu nos dias 11, 12 e 13 de setembro mais uma etapa do Laudo Azul, ação que já cadastrou cerca de 7 mil famílias e leva atendimento especializado com neuropediatra para crianças com suspeita de Transtorno do Espectro Autista (TEA), sempre com cuidado individualizado e acolhimento.

O compromisso com as famílias e a causa autista é uma das principais bandeiras do deputado estadual Mário César Filho (UB). O parlamentar vê o Laudo Azul como um compromisso com o povo do Amazonas.

“Meu mandato existe para lutar por quem mais precisa. A gente está aqui para fazer o nosso melhor, criando leis e trazer melhorias”, disse o deputado.

Durante os atendimentos, as famílias se emocionaram ao ver seus filhos recebendo o cuidado da Ação Laudo Azul e saíram aliviadas por finalmente conseguirem o diagnóstico tão aguardado. Graças à iniciativa liderada pelo deputado estadual Mário César Filho, esse sonho se tornou realidade.

A dona de casa Maria Rosirene expressou toda a sua gratidão e emoção após a filha ser atendida: “Eu to muito feliz, agora eu vejo uma melhoria para a minha filha e eu agradeço muito ao deputado Mário César Filho.”

Bastante emocionada, a mãe Emilly Letícia descreveu o quanto a ação transformou sua vida e a do filho: “É uma vitória imensa, porque conseguir um neurologista é um desafio quase impossível. Eu sou profundamente grata ao deputado por tornar isso realidade. Para uma mãe solo, que enfrenta sozinha a caminhada ao lado de um filho autista, cada conquista como essa representa esperança.”

A Ação Laudo Azul não ficou só na capital: ela já chegou ao interior do Amazonas, levando diagnóstico, atendimento especializado e esperança para mais famílias. O deputado estadual Mário César Filho segue firme nessa bandeira, garantindo que crianças de todas as regiões tenham acesso ao cuidado que merecem.

Desde o início do mandato, o deputado estadual Mário César Filho tem feito da causa autista uma das principais prioridades do seu trabalho parlamentar, transformando demandas históricas em leis, projetos, ações sociais e conquistas que impactam diretamente milhares de famílias amazonenses. Com coragem, sensibilidade e firmeza, o parlamentar segue como uma das principais vozes em defesa das famílias atípicas do Amazonas. Ele representa, na prática, um novo tempo na política: mais inclusiva, mais humana e verdadeiramente comprometida com quem mais precisa.

“Sou o deputado do CAIC-TEA, dos pais atípicos e dos autistas do Amazonas. O meu compromisso é com a inclusão, o respeito e a justiça”, disse.

O CAIC-TEA é mais uma conquista do deputado estadual Mário César Filho, que não mede esforços para transformar promessas em realidade. O centro oferece acompanhamento contínuo e especializado para crianças com TEA, garantindo atenção, cuidado e inclusão. Isso tudo reforça o compromisso do deputado em lutar pelo bem-estar das famílias atípicas.

Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

