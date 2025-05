Três motoristas bêbados são presos e quase duas mil autuações registradas pelo Detran-AM durante feriado prolongado no Amazonas

Notícias do Amazonas – O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) divulgou, nesta segunda-feira (5), um balanço preocupante da “Operação Feriado do Trabalhador”, realizada entre os dias 2 e 4 de maio. No total, foram identificados 117 casos de alcoolemia em blitze da Lei Seca, promovidas em parceria com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM). A operação teve como foco principal a fiscalização e prevenção de acidentes, especialmente nas vias urbanas de Manaus e no município de Parintins, a 369 quilômetros da capital.

Durante os três dias de ação, três motoristas foram presos por dirigirem sob efeito de álcool, dois em Manaus e um em Parintins. Os flagrantes mais graves ocorreram na zona norte da capital amazonense. Um motorista foi abordado na alameda Alphaville, bairro Novo Aleixo, e outro na feira da Nova Cidade, na avenida Margarita. Eles apresentaram níveis de álcool no sangue de 0,64 mg/l e 0,94 mg/l, respectivamente — acima do limite permitido por lei (0,33 mg/l, conforme regulamentação do Código de Trânsito Brasileiro).

A terceira prisão foi registrada na noite de domingo (4), na praça São Benedito, bairro São Benedito, em Parintins. O condutor, submetido ao teste do bafômetro, acusou um teor alcoólico de 1,15 mg/l, quase quatro vezes o permitido.

Quase 2 mil autuações em 72 horas

Ao todo, a operação contabilizou 1.995 autuações em diferentes categorias de infrações de trânsito. Destas, 1.975 ocorreram na capital e 20 em Parintins. Segundo o Detran-AM, a maioria das infrações representava risco direto à segurança viária e evidenciou a necessidade contínua de ações fiscalizatórias nas ruas.

Entre as irregularidades mais comuns, destacam-se:

* Falta de uso de capacete de segurança: 142 casos

* Condução sob influência de álcool: 117

* Direção sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH): 93

* Permitir que pessoa sem CNH dirija: 51

* Excesso de lotação em veículos: 34

* Veículos em mau estado de conservação: 23

* Passageiro sem cinto de segurança: 22

* Execução de retorno sobre o canteiro central: 26

* Veículo sem placa de identificação: 13

Rigor nas abordagens

De acordo com o coordenador da operação, os números refletem um cenário alarmante para a segurança no trânsito, especialmente em períodos de feriado prolongado, quando há aumento significativo na circulação de veículos e, infelizmente, no consumo de bebidas alcoólicas antes de dirigir.

“O objetivo da operação não é apenas punir, mas salvar vidas, atuando de forma preventiva. Quando tiramos um condutor embriagado das ruas, evitamos potenciais tragédias”, afirmou o diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá.

Lei Seca em ação

A Lei Seca, em vigor desde 2008, prevê tolerância zero para o consumo de álcool ao volante. O condutor flagrado com qualquer quantidade de álcool no organismo está sujeito a multa de R$ 2.934,70, suspensão da CNH por 12 meses e, dependendo do teor alcoólico ou em caso de reincidência, prisão em flagrante.

O Detran-AM informou que as blitze da Lei Seca continuarão ocorrendo de forma rotineira e em pontos estratégicos da cidade, com apoio das forças de segurança, como forma de coibir práticas perigosas e reduzir o número de acidentes nas vias públicas.