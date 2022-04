Três pessoas da mesma família morrem em acidente na BR-319, no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Morreram nesse domingo (3), Ednei de Aguiar Rosas, 41, Maria Ilta Aguiar, 17, e um homem identificado como Pedro, respectivamente, pai, filha e primo, em um acidente chocante no KM 15 da BR-319, nas proximidades do município de Humaitá, no interior Amazonas.

De acordo com informações, o carro capotou ao tentar desviar de duas crateras abertas na pista. Com o impacto, o veículo capotou e os passageiros foram jogados para cima do motorista.

O homem que estava ao volante ainda chegou a falar com pessoas que chegaram para socorre-los mas quando a Polícia Rodoviária Federal chegou no local todas as vítimas já estavam mortas.