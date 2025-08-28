A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Tribunal de Justiça do Amazonas doa 2,1 toneladas de material para reciclagem

Ação integra política socioambiental do TJAM e garante destinação adequada a bens apreendidos sem valor econômico

Por michael

28/08/2025 às 14:06 - Atualizado em 28/08/2025 às 14:07

Ver resumo
Tribunal de Justiça do Amazonas

Tribunal de Justiça do Amazonas doa 2,1 toneladas de material para reciclagem – Foto: Tribunal de Justiça do Amazonas

Notícias do Amazonas – O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) destinou 2,1 toneladas de materiais inservíveis ao Instituto Reciclar de Preservação Ambiental da Amazônia (Irpaam), em Manaus. A entrega reuniu aproximadamente 400 quilos de sucatas metálicas e 1.700 quilos de eletroeletrônicos fora de uso, todos com perdimento decretado por decisão judicial.

PUBLICIDADE

A iniciativa segue as diretrizes da Resolução nº 51/2024, que regulamenta a gestão de bens apreendidos no âmbito do Judiciário amazonense. O normativo prevê que os magistrados responsáveis pelos processos determinem o destino dos objetos, que podem ser restituídos ao proprietário, leiloados, destruídos ou doados.

Segundo a diretora da Divisão de Bens Judiciais Apreendidos (DVGBJA), Naiara Benchaya Marinho, o trabalho da unidade busca dar efetividade às decisões judiciais e assegurar que os bens tenham uma destinação transparente e responsável. “A Divisão atua em harmonia com as unidades judiciais do TJAM, sempre observando o princípio da eficiência. Nosso objetivo é garantir celeridade, transparência e segurança na destinação dos materiais, que podem ser reaproveitados, leiloados ou encaminhados para descarte ambientalmente correto”, destacou.

PUBLICIDADE

Destinação sustentável reforça compromisso institucional

Os materiais doados ao instituto não apresentavam condições para reaproveitamento em leilões, devido ao baixo valor econômico e ao estado de conservação. Com base no acordo firmado, o Irpaam se responsabiliza por processar e garantir a destinação ambiental adequada dos bens recebidos.

De acordo com a direção da Divisão, ao adotar esse procedimento, o TJAM reafirma seu papel não apenas na efetividade da prestação jurisdicional, mas também no cumprimento de metas nacionais de gestão e na promoção de práticas sustentáveis. A ação contribui para evitar a utilização indevida de bens apreendidos e fortalece o compromisso do tribunal com a responsabilidade socioambiental.

Veja também:

Por: Mayara Leite – Redatora Seo On

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Amazonas

Com entrada gratuita, Amazonas Filarmônica apresenta noite de obras do romantismo no Teatro Amazonas

Com entrada gratuita, Amazonas Filarmônica apresenta noite de obras do romantismo no Teatro Amazonas

há 2 minutos

Brasil

Estudo aponta que 15% dos casos de câncer de pulmão atingem não fumantes

Agosto é o mês de conscientização sobre a doença

há 25 minutos

Brasil

Eduardo Bolsonaro chama Alexandre de Moraes de “mafioso” e critica decisões do STF

O parlamentar afirmou que Moraes “é merecedor de todas as sanções” e comparou sua postura à de um “gangster” ou “mafioso”.

há 26 minutos

Amazonas

Operação Shamar em Fonte Boa: Polícia Militar prende homem suspeito de agredir companheira

Ação faz parte da mobilização nacional contra a violência de gênero e reforça a rede de proteção às mulheres no Amazonas

há 32 minutos

Polícia

Pais são presos por morte do próprio filho recém-nascido em São Gabriel da Cachoeira

Casal de 21 e 33 anos foi detido após denúncia anônima que levou à descoberta do corpo enterrado em terreno baldio.

há 32 minutos