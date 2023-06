Troca de pulseiras para Festa dos Visitantes em Parintins começa na terça

A troca de alimentos não perecíveis por pulseiras de acesso para a Festa dos Visitantes inicia nesta terça-feira (27), se estendendo até quinta-feira (29), quando será realizado o evento no Bumbódromo, em Parintins A entrada da Festa dos Visitantes será gratuita, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível ou de dois itens de uma lista predefinida de produtos, disponibilizada nas redes sociais das secretarias envolvidas.

O posto de troca, coleta e armazenamento será a Escola Estadual São José Operário, na rua Oneldes Martins, em Parintins, e funcionará das 8h às 14h. De acordo com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, um quantitativo de pulseiras será disponibilizado nos três dias de ação.

“No total, são 17 mil pulseiras, que serão entregues a partir de dois itens da lista que está sendo divulgada e, quando for na terça-feira, a gente entrega algo de 4.200 pulseiras, a mesma quantidade se repete na quarta-feira. Na quinta-feira, a gente entrega o restante”, afirma o titular da pasta.

Para cada doação, um CPF será cadastrado para o recebimento de uma pulseira de acesso, que terá cores distintas indicando os setores disponíveis no Bumbódromo: pista (arena), galera do Caprichoso, galera do Garantido e cadeiras laterais. Para os camarotes, a doação de alimentos corresponde a capacidade de convidados do local e também devem ser levados à escola.

Apolo acrescenta ainda que, no momento da troca dos alimentos, as pulseiras serão colocadas em cada doador. “A pulseira é de tecido, colocada no exato momento da entrega do alimento. Então, não tem problema de tomar banho, o que já vira até um souvenir ou adereço para quem vai participar do evento na noite do dia 29 de junho”, acrescenta o secretário.

Acesso de menores

Em visita técnica à escola São José Operário, o secretário executivo de Cultura, Candido Jeremias, alinhou os últimos detalhes da ação integrada. Ele alertou quanto ao cadastro que será preenchido no ato da troca.

“É importante dizer que toda a estrutura que será montada na escola estadual precisará de um cadastro com RG, CPF e naturalidade dessa pessoa e já colocar as pulseiras de acesso à Festa dos Visitantes”, ressalta Candido.

Podem participar da festa, crianças a partir de 10 anos, acompanhadas pelos pais ou responsáveis. No momento da troca dos alimentos, devem apresentar os seguintes: certidão de nascimento ou documento de identificação com foto dos menores. Além disso, documento (RG e CPF) dos pais ou responsáveis.

Quanto à destinação das doações, a secretária adjunta da Seas, Selma Melo, explica que um edital para credenciamento das entidades, somente com sede em Parintins, será lançado nesta segunda-feira (26/06).

“Pelo site da Secretaria de Assistência Social, você pode entrar e verificar o edital das OSCs (organizações de sociedade civil) e se credenciar para estar recebendo esse alimento não perecível para atender a população e a comunidade em situação de vulnerabilidade social”, destaca a secretária, antecipando que a entrega das doações às entidades aprovadas será no dia 4 de julho, no Bumbódromo.

Festa dos Visitantes 2023

Promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC) e apoio cultural da Eneva, a festa antecede o 56º Festival Folclórico de Parintins (30 de junho, 1º e 2 de julho). Pela primeira vez, a festa será realizada no Bumbódromo e contará com um palco 360º para receber os shows de Uendel Pinheiro, George Japa, David Assayag, Mickael, Jr Paulain, Rafa Militão, DJ Jorge Neto e as atrações nacionais, Ludmila e Simone Mendes.

