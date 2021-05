TSE nega pedido de novas eleições em Coari

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Tribunal Superior Eleitoral negou nesta terça-feira (4), o pedido para que novas eleições municipais sejam realizadas no município de Coari neste momento.

Continua depois da Publicidade

Após confirmação da cassação do prefeito e vice, afastados de Coari, Adail Filho (PP) e Keitton Pinheiro (PSD), o município ainda não tem data para novas eleições. Portanto, continua no comando da Prefeitura de Coari, de forma interina, a presidente da Câmara Municipal, Dulce Menezes (MDB), que também é tia de Adail Filho.

Para o TSE, apesar da cassação estar mantida até agora, o processo ainda está não definida como “trânsito em julgado” (quando não cabe mais recurso) e e por isso, novas eleições não podem ser realizadas:

“Com efeito, embora mantido o indeferimento do registro de candidatura do ora requerido por força do decisum monocrático proferido nos autos do REspe n. 0600296-31/AM, é do texto normativo, especificamente do art. 198 da Resolução TSE n. 23.611/2019, que a renovação do pleito majoritário – o qual tem por pressuposto a anulação, em caráter definitivo, dos votos atribuídos ao candidato – somente ocorrerá com o trânsito em julgado do provimento judicial singular ou com a sua correspondente confirmação plenária (…) nego seguimento à presente Petição”, esclarece a decisão.