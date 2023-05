Turismo injetou cerca de R$ 170 milhões na economia, aponta Amazonastur

Levantamento do Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), apontou que o turismo promoveu uma injeção na economia de aproximadamente R$ 170 milhões, nos primeiros quatro meses deste ano, com a chegada de 55.930 mil turistas ao estado.

Os dados também demonstram um crescimento de 8,3% na movimentação turística do estado, em relação ao mesmo período do ano anterior.

“Cerca de 56 mil turistas tiveram como destino o Amazonas e cada um tem um gasto de em média de R$ 3 mil. Isso demonstra que a nossa política vem dando certo, a retomada de voos internacionais importantes vem dando resultado e para a gente isso é muito positivo, geração de emprego e renda oportunidade aqui na capital e no interior”, destacou o presidente da Amazonas, Gustavo Sampaio.

De acordo com os dados da Amazonastur, 24% dos turistas que chegaram ao Amazonas são estrangeiros (13.487), deste total os principais emissores foram Estados Unidos (31,89%), seguido por Alemanha (10,99%), Colômbia (5,51%) e Suíça (3,51%). Entre os grandes emissores domésticos estão os estados de São Paulo (25,62%), Pará (21,60%) e Roraima (12,5%).

Segundo a pesquisa, 28% dos turistas conheceram o estado pela primeira vez e o tempo médio de permanência foi de 6,6 dias. O perfil do turista ainda inclui homens entre a maioria (53,19%), com idade média de 39 anos, estado civil casado (44%) e grau de instrução de nível superior (70,27%). O levantamento mostrou que a maioria (62%) dos visitantes chega sozinho ao Amazonas, outros 20% trazem os familiares.

Os principais destinos turísticos no Amazonas, conforme o levantamento da Amazonastur são: Manaus, Presidente Figueiredo, Parintins, Rio Preto da Eva, Iranduba, Novo Airão e Barcelos.

As atividades turísticas mais populares, segundo os dados parciais de 2023, são trabalho e negócios (45,49%), visitar amigos e parentes (33,08%), gastronomia amazonense (23,79%) e eventos como feiras, congressos, exposições, shows, conferências representaram 20,82% do público de turistas.

Os dados ainda mostram outras atividades como as preferidas dos visitantes como river tour (15,98%), hotéis de floresta (13,71%), passeios na floresta (13,38%), compra de artesanato (8,92%), aventura (8,55%), comunidade indígena (8,18%), praias (8,18%), cachoeiras (7,81%), pesca esportiva (7,23%), visita a parque ecológicos (6,32%), tratamento de saúde (6,32%), observação de pássaros (4,09%), atividades religiosas (1,11%), pesquisa e ciência (0,74%).

Movimentação 2022 x 2023

A movimentação de turistas no Estado em 2022, totalizou 363.843, enquanto em 2021, totalizou 348.082, demonstrando um crescimento de 4,53% no ano passado. Em 2023, 55.930 foi a movimentação parcial de turistas, no primeiro quadrimestre, que em comparação a igual período de 2022, representou um crescimento de 8,31%, já que naquele período a movimentação de turistas totalizou 51.635.

Redação AM POST