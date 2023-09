Turistas mortos em queda de avião estavam indo para Barcelos praticar pesca esportiva

Um trágico acidente de avião abalou a cidade de Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus) na tarde deste sábado (16). Quatorze pessoas morreram na queda da aeronave.

No momento do acidente, uma forte chuva atingia o município. De acordo com informações preliminares, entre as vítimas estão 12 passageiros, turistas brasileiros de outros estados, que estavam indo ao município para a prática de pesca esportiva, além dos dois tripulantes da aeronave.

Veja o nome dos passageiros mortos:

Euri Paulo dos Santos

Fábio Campos Assis

Fábio Ribeiro

Gilcrecio Salvados Medeiros

Guilherme Boaventura Rabelo

Hamilton Alves Reis

Heudes Freitas

Luiz Carlos Cavalcante Garcia

Marcos de Castro Zica

Renato Souza de Assis

Roland Montenegro Costa

Witter Ferreira Faria

Por não serem permitidos pousos e decolagens à noite, os corpos serão trazidos para Manaus no domingo (17) e ficarão acondicionados em Barcelos até a chegada de equipes de peritos do Instituto de Identificação do Amazonas, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil, que embarcam para o município nas primeiras horas da manhã de domingo, acompanhados de investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), da Força Aérea Brasileira.

“Amanhã, por volta das 5h, saí de Manaus uma aeronave disponibilizada pela Aeronáutica, com integrantes do DPTC, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. A expectativa é que amanhã mesmo possamos trazer os corpos para Manaus e, imediatamente, fazer todo o trabalho no IML e a liberação dos corpos”, explicou o secretário de Segurança Pública do Amazonas, coronel Vinicius Almeida, que ressaltou que a identificação oficial das vítimas só será possível após o trabalho de perícia.

