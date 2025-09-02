Uarini registra queda nas ocorrências com pipas após ação do MP-AM

Notícias do Amazonas – O município de Uarini registrou uma queda significativa nas ocorrências envolvendo pipas com cerol e linha chilena, após a atuação preventiva do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM). A redução foi constatada pela Amazonas Energia, que vinha relatando constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica causadas por papagaios na região.

A situação foi apurada na Notícia de Fato nº 284.2025.000047, instaurada pela Promotoria de Justiça local. No dia 8 de agosto, o MPAM reuniu representantes da Prefeitura, Câmara Municipal, Polícia Militar, Guarda Civil, Conselho Tutelar, Departamento de Trânsito, Setor de Obras e Postura e Amazonas Energia para discutir soluções. Os bairros Barro Verde, Bairro Novo e Centro foram apontados como os de maior incidência de casos, incluindo riscos à rede elétrica, acidentes com pedestres e problemas no tráfego.

A partir do diagnóstico, foram realizadas fiscalizações conjuntas de caráter educativo, voltadas para crianças, adolescentes e responsáveis, alertando sobre os riscos da prática. Além disso, a Prefeitura lançou a campanha “Pipa não é brinquedo, não é arma, não use cerol”, divulgada em redes sociais e meios locais.

Relatórios da Amazonas Energia confirmaram que, já em agosto, houve uma redução expressiva nas interrupções de energia. Com o resultado positivo, a promotoria arquivou o procedimento, mas recomendou à Câmara Municipal a criação de uma lei específica para regulamentar a atividade. A proposta prevê a definição de locais adequados para empinar pipas e a proibição do uso e comércio de cerol e linha chilena. À Prefeitura, foi ainda sugerida a criação de um “pipódromo”.

Segundo o promotor Christian Anderson Ferreira da Gama, a atuação extrajudicial possibilitou uma resposta rápida e integrada entre os órgãos envolvidos. Ele destacou que, além de prejudicar o fornecimento de energia, o cerol representa risco à vida de motociclistas e pedestres.