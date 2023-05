UBS Fluvial de Atalaia do Norte realiza 3,9 mil atendimentos em comunidades e aldeias do Vale do Javari no AM

Buscando levar atendimentos também para os ribeirinhos e indígenas do Vale do Javari, a Prefeitura de Atalaia do Norte deslocou no dia 21 de abril a Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF) Lusmarina Lopes da Silva para atender as comunidades e aldeias das calhas dos rios Javari e Jaquirana. A missão da embarcação que levou atendimentos nas áreas da saúde e social, terminou na última quinta-feira (18/05), com um saldo de 3.906 atendimentos. Os trabalhos foram comandados pelas secretarias municipais de Saúde (Semsa) e de Assistência Social (Semas).

Foram disponibilizados, a bordo da UBSF, atendimentos de saúde de odontologia, consulta médica e de enfermagem, preventivo, testagem rápida para IST’s, exames de malária, atendimento com médico veterinário e atualização de carteira de vacinação. Já na parte social, foi disponibilizada emissão de identidade (RG), atendimentos da equipe volante sobre Bolsa Família, CadÚnico, dentre outros serviços realizados pela equipe do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Um total de 16 comunidades ribeirinhas e aldeias indígenas do Vale do Javari receberam os serviços da UBSF, entre elas as aldeias Cruzeirinho, Soles, São Meireles, Lobo e Trinta e Um, e as comunidades Campinas, Irari, Estirão do Equador, Palmeiras do Javari, São Raimundo, Lameirão, Jaburu, Pirapitinga, Palmari, Nova Aldeia e São Pedro do Norte. Esta é a primeira grande viagem da UBS Fluvial entregue à população pela atual gestão em dezembro de 2022.

Denis Paiva (UB), prefeito de Atalaia do Norte, comemora o marco que entra para a história do município. “Nunca na nossa história recente o poder público conseguiu atender tantas comunidades com uma diversidade de serviços em um período tão curto de tempo. A UBSF veio para isso, para encurtar as distâncias e levar todos os serviços disponibilizados aqui na sede para os ribeirinhos e indígenas em suas localidades”, ressaltou.

Uma nova viagem da embarcação está sendo planejada para atender as outras calhas de rios, que só será confirmada dependendo das condições climáticas e do nível do rio que já dá sinais de baixa, o que pode impossibilitar o tráfego da embarcação de grande porte.

*Com informações da Assessoria de Imprensa