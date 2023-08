UEA abre inscrições de especialização em Dança e Promoção da Saúde

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) anunciou a abertura das inscrições para a especialização em Dança e Promoção da Saúde. As inscrições acontecerão até o dia 25 de agosto. O processo seletivo visa capacitar profissionais com conhecimentos e habilidades para planejar e desenvolver ações de educação e promoção da saúde por meio da prática da dança.

Para se inscrever, os interessados devem enviar os documentos obrigatórios em formato PDF para o e-mail [email protected]. Os documentos incluem a Ficha de Inscrição preenchida e assinada, carteira de identidade, CPF, diploma de nível superior, histórico escolar da graduação, curriculum Lattes atualizado e comprovante de pagamento da taxa de inscrição.

O curso será oferecido na modalidade presencial, com aulas nos finais de semana, uma vez por mês. A duração total será de 19 meses, com carga horária de 375 horas. As disciplinas abrangem temas como Promoção e Educação em Saúde Aplicada à Dança, Biomecânica Aplicada à Dança, Dança para diferentes grupos populacionais, entre outros.

Redação AM POST