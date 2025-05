UEA abre inscrições para a XXII Semana de Enfermagem e XVI Mostra Científica

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) promoverá, entre os dias 13 e 16 de maio, a XXII Semana de Enfermagem e a XVI Mostra Científica de Enfermagem. Com o tema central “Saúde Digital: competências e habilidades para o ensino, pesquisa, extensão e assistência de enfermagem na atualidade”, o evento ocorrerá na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA), localizada na avenida Carvalho Leal, 1.777, bairro Cachoeirinha, em Manaus.

A programação contará com palestras, minicursos, oficinas e exposições científica e cultural, proporcionando um espaço para o debate e o compartilhamento de experiências sobre o uso de tecnologias digitais no contexto da saúde. O objetivo é fortalecer a formação acadêmica e a atuação profissional dos participantes, promovendo inovação e qualidade nos cuidados de enfermagem.

PUBLICIDADE

A coordenadora do evento, professora doutora Gisele Torrente, ressalta que a incorporação da saúde digital na prática da enfermagem é um passo essencial para a evolução da área. “Vivemos numa era em que a saúde digital e as novas tecnologias se tornaram pilares fundamentais para o avanço da enfermagem. O conhecimento nestas áreas é essencial para transformar a assistência, tornando os cuidados mais seguros, personalizados e eficientes”, afirma.

Inscrições:

As inscrições estão abertas para estudantes, professores e o público externo, e podem ser feitas por meio do site oficial: semanadeenfermagemdauea.com.br/inscricoes/