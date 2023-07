A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulga a abertura do processo seletivo do curso de especialização em Gestão Pública Aplicada em Estudos de Políticas e Estratégias. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de agosto. Ao todo serão ofertadas 40 vagas.

As inscrições podem ser feitas através da ficha de inscrição (Anexo III) disponível em: https://selecao1.uea.edu.br/xfiles/data/xselecao/19485.pdf.

Os candidatos deverão enviar o formulário preenchido juntamente aos documentos obrigatórios, digitalizados em formato PDF, conforme exigido no item 5.8 do edital, para o endereço eletrônico: [email protected], no campo “assunto” o candidato deverá escrever: “POSADESG-UEA” e seu nome completo.

Poderão participar graduados em qualquer área do ensino superior, em caso de candidato militar, deverá ser ocupante da patente de oficial. Serão ofertadas 30 vagas para público pagante, sendo oito vagas para Pessoas com Deficiência (PcD’s) e dez bolsas a Militares das Forças Armadas, distribuídas da seguinte forma: quatro vagas ao 9º Distrito Naval; duas vagas ao ALA8; duas vagas ao Comando Militar da Amazônia; uma vaga ao Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM); e uma vaga ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).

