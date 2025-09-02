UEA alcança recorde de inscrições em vestibular e SIS em uma década

Notícias do Amazonas – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) atingiu um marco histórico em 2025, com 83.970 candidatos inscritos nos processos seletivos do Vestibular e do Sistema de Ingresso Seriado (SIS). Considerado o maior número de inscrições da última década, desde 2015, os dados também revelam um aumento significativo de quase 20 mil candidatos a mais em comparação com 2024, quando 65.885 pessoas participaram dos certames.

O crescimento é reflexo de ações da universidade associadas a fatores como a ampliação de vagas, a oferta de novos cursos em áreas estratégicas e a continuidade das ações voltadas à interiorização do ensino no estado.

O desempenho de 2025 também ultrapassou o antigo recorde recente registrado em 2018, quando a universidade contou com 83.812 inscritos.

Para o reitor da UEA, Prof. Dr. André Zogahib, o crescimento expressivo no número de candidatos em 2025 demonstra a relevância crescente da universidade no cenário educacional do estado.

“Este resultado mostra que a UEA continua sendo uma escolha de confiança para milhares de jovens em todo o Amazonas. Trabalhamos constantemente para ampliar o acesso e oferecer uma formação de qualidade. Ver esse número recorde é uma representação direta do esforço coletivo da nossa comunidade acadêmica e o planejamento para que possamos distribuir oportunidades da melhor forma tanto na capital quanto no interior do estado”.

Novidades

Este ano, os processos seletivos da UEA oferecem 3.773 vagas, sendo 2.230 destinadas ao SIS e 1.543 ao Vestibular. Uma das principais novidades é a criação do curso de Bacharelado em Inteligência Artificial (IA), com 60 vagas distribuídas entre os municípios de Parintins e Itacoatiara. Trata-se de um curso inédito no Amazonas, voltado para a formação de profissionais capacitados para atuar em setores como saúde, educação e segurança pública, com base em técnicas modernas de aprendizado de máquina, visão computacional, ética na tecnologia e processamento de linguagem natural.

As provas do SIS – Etapas I, II e III – serão realizadas no dia 26 de outubro. Já os candidatos ao Vestibular farão prova de Conhecimentos Gerais em 27 de outubro, e de Conhecimentos Específicos e Redação em 28 de outubro. O resultado está previsto para 5 de dezembro de 2025, junto ao edital de matrícula.

Além disso, a UEA manterá uma ampla distribuição de vagas por meio de políticas de inclusão. Estão previstas:

754 vagas para Pessoas com Deficiência (PcDs);

364 para candidatos indígenas;

180 para pessoas pretas;

57 vagas suplementares para refugiados.

Ao todo, serão oferecidos 91 cursos em 19 municípios, com 48 turmas na capital e 43 no interior.