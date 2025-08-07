A notícia que atravessa o Brasil!

UEA amplia acessibilidade com entrega de plataformas elevatórias na Escola Normal Superior

Nova estrutura elimina barreiras históricas e promove mais inclusão para a comunidade acadêmica da UEA.

Por Beatriz Silveira

07/08/2025 às 16:56

Notícias do Amazonas – A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) deu mais um passo em direção à inclusão e acessibilidade com a entrega de duas plataformas elevatórias na Escola Normal Superior (ENS), localizada no bairro Chapada, zona Centro-Sul de Manaus. A inauguração dos equipamentos ocorreu nesta quinta-feira (7), e tem como principal objetivo garantir o acesso pleno de alunos, professores e servidores com deficiência ou mobilidade reduzida às áreas da unidade.

As plataformas foram instaladas para facilitar o acesso ao Restaurante Universitário (RU) e ao bloco A da ENS — áreas antes limitadas para cadeirantes e pessoas com dificuldades de locomoção. O reitor da UEA, Prof. Dr. André Zogahib, destacou que a iniciativa é fruto de um trabalho coletivo e representa um compromisso ético e institucional com a educação inclusiva.

“A gestão pública deve priorizar ações que transformem realidades. Essa entrega reafirma nosso papel de agentes de mudança”, afirmou o reitor.

O diretor da unidade, Prof. Dr. Otávio Rios, celebrou o fim das barreiras arquitetônicas presentes desde a inauguração do RU, em 2014, e agradeceu à administração superior pela sensibilidade com a pauta da acessibilidade.

A docente Selma Oliveira e o ex-aluno Wesley Menezes, ambos com mobilidade reduzida, também participaram da solenidade e celebraram a conquista como um avanço não apenas pessoal, mas coletivo.

A cerimônia contou com a presença da vice-reitora Prof.ª Dra. Kátia Couceiro, entre outros membros da comunidade acadêmica.

 

